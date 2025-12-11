To jest polityczny nokaut. Sikorski zdeklasował konkurencję. Nowy sondaż dla „Wprost”

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, poprosiliśmy Polki i Polaków o to, aby wskazali ministra spraw zagranicznych, którego oceniają najlepiej. Respondenci mieli do wyboru jedynie nazwiska tych polityków, którzy pełnili wspomnianą funkcję w ciągu ostatniej dekady.

Polacy wybrali najlepszego ministra spraw zagranicznych. Sondaż dla „Wprost”

Bezkonkurencyjny w oczach ankietowanych jest Radosław Sikorski. Obecny szef MSZ uzyskał 42,4 proc. głosów, a za nim – patrząc na wyniki innych polityków – utworzyła się przepaść. Na drugiej pozycji w zestawieniu uplasował się Grzegorz Schetyna (pełnił funkcję szefa MSZ w latach 2014-2015), który uzyskał wynik na poziomie 6,7 proc.

Na najniższym stopniu podium znaleźli się ex aequo Witold Waszczykowski (2015-2018) i Zbigniew Rau (2020-2023) – po 5,7 proc. Stawkę zamykają Szymon Szynkowski vel Sęk (2023) – 4,4 proc. i Jacek Czaputowicz (2018-2020) – 3,4 proc. W sondażu jest spora grupa osób niezdecydowanych. Aż 31,8 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Sprawdziliśmy także, wśród jakich grup respondentów odsetek pozytywnych ocen Radosława Sikorskiego jest najwyższy.