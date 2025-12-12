Jak Polacy ocenili półmetek rządu Donalda Tuska? Złe wieści w sondażu

Pracownia United Surveys sprawdziła na zlecenie WP, jak Polacy oceniają dotychczasową pracę Donalda Tuska i jego gabinetu w związku ze zbliżającą się druga rocznicą zaprzysiężenia jego rządu. Pozytywnie na tak postawione pytanie odpowiedziało łącznie 42 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było w sumie 50,5 proc. respondentów. 7,5 proc. badanych wybrało z kolei opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Rząd Tuska wypada korzystnie u łącznie 85 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Złą opinię w tej kwestii ma z kolei w sumie u 90 proc. osób głosujących na Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację. Jeśli chodzi o pozostałych wyborców, to na „tak” jest razem 49 proc. z nich, przy łącznie 25 proc. na „nie” i 26 proc. niezdecydowanych.

Donald Tusk i jego rząd po dwóch latach od zaprzysiężenia. Polacy zabrali głos w najnowszym sondażu

Negatywne oceny przeważają u osób z grupy wiekowej 18-29 lat. Tam odsetek przekroczył 60 proc. Pozytywnie o rządzie Tuska wypowiedziały się z kolei w sondażu osoby z przedziału wiekowego od 50 do 59 lat, a także seniorzy powyżej 70. roku życia. Złe zdanie o gabinecie obecnego premiera ma również w sumie 58 proc. mieszkańców wsi, a wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. Tusk i jego ministrowie cieszą się aprobatą w sumie 62 proc. osób.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 5 – 8 grudnia 2025 roku. Badanie zostało zrealizowane za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) na tysiącu pełnoletnich Polaków.

Tak ankietowani oceniają premiera. Badanie dla „Wprost" nie pozostawia złudzeń

O ocenę rządu Tuska „Wprost” zapytało również pod koniec listopada. Wówczas głosy rozłożyły się następująco: łącznie 39,2 proc. badanych było na „nie”, 25,1 proc. Polaków wybrało opcję „średnio”, a pozytywną opinię wystawiło w sumie 27,9 proc. ankietowanych. 7,8 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie wyrazić swojego zdania.

