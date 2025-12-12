Napastnicy z pałkami napadli na kibiców. Wśród zatrzymanych funkcjonariuszka SW

Groźny incydent został sfilmowany – w internecie natknąć można się na wstrząsające materiały wideo. TVN24 skontaktował się z miejscowym oddziałem śledczych, by poznać szczegóły – m.in. dot. zarzutów. Przedstawicielka organów ścigania ujawniła, że chodzi tu o przestępstwo polegające na udziale w bójce. Część osób, które usłyszały zarzut, sformułowany w oparciu o zapis w Kodeksie karnym, zostaną niebawem doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Ostrowi Mazowieckiej, „celem przeprowadzenia dalszych czynności w sprawie”. Rzeczniczka prasowa przyznała jednocześnie, że śledczy nie zdecydowali jeszcze o środku zapobiegawczym, jaki zastosowany zostanie wobec zatrzymanych (wśród nich wymienia się m.in. tymczasowy areszt).

Mazowsze. Atak na hiszpańskich kibiców w miejscowości Prosienica

Co wydarzyło się w nocy ze środy na czwartek (z 10 na 11 grudnia) na drodze ekspresowej? Hiszpańscy kibice dwoma autokarami zmierzali na mecz swojego klubu piłkarskiego – wydarzenie odbyło się na Podlasiu. W pewnym momencie oba pojazdy zatrzymane zostały na trasie S8 na Mazowszu. Jak ustaliła redakcja stacji, powołując się na rozmowę z lokalnymi służbami, mundurowi otrzymali zgłoszenie o „zamaskowanej grupie osób”. W artykule TVN24 czytamy, że mężczyźni nagle wybiegli z lasu. Mieli w rękach m.in. młotki czy pałki teleskopowe.

Samo zatrzymanie odbyło się poprzez zastawienie drogi osobówkami, co uniemożliwiło kierowcom autokarów dalszą podróż do Białegostoku. – Doszło do konfrontacji. Dzięki przyjazdowi policji uniknięto eskalacji – wskazywały w komunikacie prasowym, który opublikowany został na Facebooku, mazowieckie służby.

10 osób odniosło rany. Wśród zatrzymanych funkcjonariuszka SG

W bójce ucierpiało 10 osób – w tym dziewięciu hiszpańskich kibiców. Jeśli chodzi o obywateli Polski, rany odniósł jeden mężczyzna.

Co ciekawe, wśród zatrzymanych jest funkcjonariuszka SW. Czynności, które wobec niej prowadzono, potwierdziła już rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Podpułkownik Arleta Pęconek przekazała TVN-owi, że w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu uruchomiono czynności wyjaśniające. W piątek (12 grudnia) wszczęto też postępowanie dyscyplinarne i administracyjne – celem obu jest doprowadzenie do zawieszenia kobiety w czynnościach zawodowych.

twitterCzytaj też:

Stanowski wściekły na sędziów. Obnażył absurdy sprawy z JanoszekCzytaj też:

Nie żyje Magda Umer. Ikona polskiej sceny miała 76 lat