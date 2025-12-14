Fortuna dla Krystyny Pawłowicz. Musi poczekać do przyszłego roku

Na początku grudnia Krystyna Pawłowicz przeszła w stan spoczynku i nie orzeka już w Trybunale Konstytucyjnym. Z powodu zablokowania środków TK nie był w stanie wypłacić jej odprawy (sześciokrotność wynagrodzenia miesięcznego) i ekwiwalentu za urlop.

Krystyna Pawłowicz w stanie spoczynku. Nie otrzymała odprawy

Podczas prac nad budżetem na 2025 rok fundusz na wynagrodzenia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego został „wyzerowany”. Z tego powodu w budżecie instytucji zabrakło środków na wypłatę dodatkowych środków dla przechodzącej w stan spoczynku Krystyny Pawłowicz. Prezes TK Bogdan Święczkowski w listopadzie wystąpił do Kancelarii Premiera o uruchomienie środków z rezerwy w celu pokrycia zobowiązań wobec Pawłowicz – wniosek został odrzucony.

– W związku z odmową Prezesa Rady Ministrów o uruchomienie środków z rezerwy ogólnej celem zaspokojenia zobowiązań Skarbu Państwa związanych z przejściem w stan spoczynku, sędzi TK prof. Krystynie Pawłowicz nie wypłacono żadnego świadczenia związanego z przejściem w stan spoczynku (odprawy ani ekwiwalentu) mimo takiego obowiązku wynikającego wprost z przepisów prawa – taką odpowiedź otrzymał „Fakt” od biura prasowego TK.

Fortuna dla byłej posłanki i sędzi. Chodzi o prawie 378 tys. zł

Redakcja zapytała stronę rządową o tę decyzję.

– Wniosek nie spełniał przesłanek niezbędnych do otrzymania finansowania z rezerwy ogólnej, która jest wyjątkowym instrumentem doraźnego wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Nie w każdym przypadku może ona stanowić źródło dla pokrycia nieplanowanych wcześniej wydatków. W związku z tym Kancelaria odmówiła przyznania środków finansowych na ten cel – odpowiedziało Centrum Informacyjne Rządu.

Kwota, o jaką chodzi jest ogromna. Była posłanka PiS miała otrzymać prawie 378 tys. zł. W budżecie na przyszły rok zaplanowane środki na wypłatę zaległych wynagrodzeń dla składu TK.

