PiS obawia się kłopotów z Danielem Nawrockim. Przypominają historię z synem Donalda Tuska

Daniel Nawrocki jest rozchwytywany przez prawicowe telewizje. Człowiek bliski telewizji wPolsce24 (pokłóconych braci Karnowskich) ujawnia Newsweekowi, że „nie chodzi o oglądalność, a o relacje z Pałacem Prezydenckim”. Jego program ogląda średnio 118 tys. widzów. – Tyle widzów to ma kablówka w Łodzi. My pewnie byśmy go zdjęli z anteny przy takich słupkach. Program syna prezydenta na antenie to jest manifestacja polityczna – kontruje rozmówca z TV Republika.

– Szefowie wPolsce24 uznali, że nie wygrają z Telewizją Republika, więc szukają nowych patronów i chcieliby prezydenta – powiedziała osoba zza kulis wPolsce24. Źródło z Pałacu Prezydenckiego twierdzi, że Daniel Nawrocki „ma parcie na szkło”. Jak czytamy syn prezydenta „od dawna chce się udzielać publicznie”. Człowiek z Pałacu Prezydenckiego zaznaczył, że Daniel Nawrocki „nie ma żadnych skonkretyzowanych planów politycznych, a ojciec mógłby nieprzychylnie patrzeć na start do Sejmu”.

Niepokój PiS ws. syna Karola Nawrockiego. „Oby nie został w nic wplątany ani sam się nie wplątał”

– Nadaktywny syn to mogą być kłopoty. Oby nie został w nic wplątany ani sam się nie wplątał – skomentował sztabowiec PiS. W obozie Prawa i Sprawiedliwości przypominają problemy, jakie miał syn Donalda Tuska i obawiają się, że historia w jakiejś formie może się powtórzyć. Według polityka PiS z dobrymi relacjami w Pałacu syn prezydenta „nie wszystko konsultuje z szefem gabinetu prezydenta Pawłem Szefernakerem czy innymi ministrami, a jeśli już, to z ojcem”.

Sztabowiec zdradza, że z Danielem Nawrockim „w kampanii jeździł często poseł Jan Kanthak, który jest dobry w politycznych filmikach i miał go pod swoimi skrzydłami”. – W kampanii ciągłe łaził z kolegą i wszystko nagrywał. Nie wiedzieliśmy, czy on to będzie wrzucał w sieć. Bardzo chciał się lansować, wrzucał na swój kanał – podsumował.

