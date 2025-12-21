Zmiana warty w polskim Kościele, wojny o pokój oraz wzloty i upadki 2025 r. Nowy „Wprost”

„Zmiana warty w polskim Kościele”. Kard. Grzegorz Ryś, abp. Adrian Galbas i bp. Artur Ważny. To właśnie ta trójka wyrasta na nowych przywódców polskiego Kościoła. To oni, a nie kierownictwo Episkopatu, mają szansę wpłynąć na przyszłość katolicyzmu nad Wisłą – pisze Marcin Dzierżanowski.

„Wygrani i przegrani”. Koniec prymatu tradycyjnych telewizji ogólnopolskich i monopolu medialnego obozu liberalno-lewicowego, kurs na konserwatyzm i triumf radykalizmów – takie zmiany na scenie politycznej przyniósł 2025 rok w Polsce – analizuje Eliza Olczyk.

„Pogoń za króliczkiem pokoju”. To był rok Trumpa, wokół którego widzimisię kręci się świat. Doświadczyliśmy też globalnej reaktywacji jawnego antysemityzmu. Ale są zwiastuny zmian na lepsze – podsumowuje Jakub Mielnik.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Znieśmy sejmowy opłatek”. – To wręcz świętokradztwo – tak opłatkowe spotkania w parlamencie, będące krótkim przerywnikiem w brutalnej wojnie polsko-polskiej, ocenia w wywiadzie Magdaleny Frindt ks. prof. Andrzej Kobyliński.

„Braun nie jest prymitywnym populistą”. – Pomysły na delegalizację partii Brauna źle się skończą, bo społeczeństwo jeszcze bardziej się zradykalizuje – ostrzega w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Tadeusz Cymański.

„Przemek to znak naszych czasów”. – Przemek jest pierwszym politykiem, który zawalczy w klatce, co jest bez wątpienia znakiem naszych czasów – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej Ryszard Czarnecki.

„Szanujmy Okrągły Stół”. Nie ma racji prezydent Karol Nawrocki, mówiąc, że część działaczy opozycji opanował przy obradach syndrom sztokholmski. Historyczny fałsz w ustach historyka razi dobitniej – pisze Jerzy Wysocki.

„Zachodnie „wow” przestało działać”. Przez dekady nasi aktywiści wiązali równościowe i genderowe hasła z przekazem, że TAK robią „na Zachodzie”, uhuhu. Teraz płacą za to cenę – analizuje Jan Wróbel.

„Państwowe swatanie”. Dr Katarzyna Szumlewicz, filozofka, w wywiadzie Krystyny Romanowskiej krytykuje projekt „państwowego Tindera”: – To próba powrotu do świata, w którym ludzie byli zaszufladkowani klasowo

„Adresatkę noszę ze sobą”. Żałoba po psie to kość niezgody między Polakami. Tymi, dla których zwierzęta są jak bliskie osoby, i tymi, którzy uważają to za przekroczenie – pisze Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska.

„Psychiatryczny paraliż”. Rosnące długi w parabankach, milionowe straty i plan naprawczy, który część pracowników nazywa szantażem. Więcej o sytuacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w tekście Piotra Barejki.

„Rumuni patrzą na Polskę”. – Nasz kraj jest dla Rumunów wzorem, który chcieliby skopiować – opowiada Marcie Roels Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich.

„»Lewy« bez pudru”. „Lewandowski. Prawdziwy” to książka nie tylko dla kibiców. Pokazuje Roberta Lewandowskiego w całej jego okazałości. Tu i teraz, dla każdej i każdego – pisze Maciej Piasecki.

„Nie chciałem promować mordercy”. – Postanowiłem spojrzeć mu w oczy, usłyszeć, co ma do powiedzenia – mówi Maciej Bieliński, reżyser serialu „Zabić Miss”, opowiada Gabrieli Keklak o spotkaniu z oprawcą Agnieszki Kotlarskiej.

