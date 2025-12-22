Zderzenie pociągów w centrum Warszawy. Chaos na kluczowej stacji

Na stacji Warszawa Śródmieście Warszawskiej Kolei Dojazdowej zderzyły się dwa pociągi. Ruch pociągów został wstrzymany, a stacja pozostaje całkowicie zablokowana.

Krzysztof Kulesza, rzecznik WKD potwierdził „najechanie pociągu na drugi skład około godziny 18.05”. Dodał, że w zdarzeniu uczestniczyły pociągi numer 230 i 1105. – Ustalamy, co z ewentualnymi osobami poszkodowanymi. Stacja Śródmieście WKD jest zablokowana do czasu usunięcia składów – zaznaczył.

Cztery osoby ranne. Dwie trafiły do szpitala

Jak ustalił Artur Węgrzynowicz z serwisu tvnwarszawa.pl, w wyniku zdarzenia cztery osoby wymagały pomocy medycznej. Dwie z nich zostały przewiezione do szpitala, a kolejnym dwóm pomoc udzielana jest na miejscu przez ratowników.

Na stacji pracują służby ratunkowe oraz techniczne. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.

Poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów

O konsekwencjach kolizji poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. W oficjalnym komunikacie czytamy:

„Warszawska Kolej Dojazdowa uprzejmie informuje, że z powodu kolizji dwóch pociągów WKD na stacji Warszawa Śródmieście WKD będą występować poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów.

Pociągi nie kursują na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów”.

Dodatkowo Warszawska Kolej Dojazdowa przekazała szczegóły organizacyjne: „Do czasu wykonania awaryjnego zjazdu uszkodzonych składów zamknięty zostaje tor numer 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka będą miały skróconą trasę i będą obracane w Komorowie z powrotem w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Komorowa”.

Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami oraz zmianami w organizacji ruchu.

facebookCzytaj też:

Zmiażdżone auto, ofiary śmiertelne. Koszmarny wypadek na torachCzytaj też:

Sabotaż na przesmyku suwalskim? To mogło skończyć się tragicznie