Tyle kosztowały go Święta. Minister Domański ujawnił konkretną kwotę

Andrzej Domański był gościem wtorkowego wydania programu „Fakty po Faktach”, transmitowanego na antenie TVN24. Prowadząca – Anita Werner – zapytała szefa MF, ile kosztowały go święta w 2025 roku.

Polityk wskazał okrągłą sumkę, po czym uzupełnił szybko swoją wypowiedź o pewną istotną informację.

Minister Domański ujawnił, ile kosztowały go święta. Wtedy padło kolejne pytanie – o cenę masła

Przedstawiciel obozu rządzącego wskazał, że z portfela ubyło mu około 700 złotych. Następnie dodał, że wydatki ponosi wespół z małżonką. – Ale to z żoną się oczywiście dzielimy – zaznaczył.

Po udzielonej odpowiedzi redaktor Werner postanowiła sprawdzić jeszcze wiedzę ministra odnośnie ceny rynkowej masła. Domański udzielił dobrej odpowiedzi – 8 zł. Zaczął następnie tłumaczyć, jak działa gospodarka. – To jest naturalne, (...) że część produktów tanieje – masło, karp, dosyć istotny na Wigilię – a część jest droższa – wskazał.

W kontekście debaty o cenie popularnego produktu, wytwarzanego z krowiego mleka, warto przypomnieć, że ta rok temu była znacznie wyższa. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłaszała zresztą przetarg na sprzedaż dużych ilości masła.

