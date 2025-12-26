Tajemnicze obiekty spadły na teren Polski. Policja apeluje o ostrożność

W Wigilię na terytorium Polski znad Białorusi wleciało kilka balonów przemytniczych. Dotychczas siedem z nich zostało zlokalizowanych i zabezpieczonych przez służby. Cztery znaleziono na terenie województwa podlaskiego, a trzy w województwie lubelskim.

Jak poinformowała policja, pierwsze zgłoszenie wpłynęło 24 grudnia o godzinie 21.00. Informację o wlocie kilkudziesięciu obiektów przekazało Policji Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia. Dotychczas odnalezionych zostało 7 takich obiektów, 4 na terenie województwa podlaskiego, 3 na terenie województwa lubelskiego”. – podała policja.

Papierosy z nielegalnego przemytu. Pierwsze znaleziska na Podlasiu

O trzech balonach odnalezionych jeszcze w czwartek informowała podlaska policja.

Obiekty spadły w rejonach Goniądza, Boguszewa oraz Zaborowa. Jak ustalono, balony transportowały kontrabandę – w zabezpieczonych pakunkach znajdowało się ponad pięć tysięcy paczek nielegalnych papierosów.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśniło, że lot wszystkich obiektów był przez cały czas obserwowany przy użyciu systemów radarowych. „Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim” – poinformowało wówczas dowództwo.

Tego samego dnia rano polskie myśliwce przechwyciły i eskortowały rosyjski samolot rozpoznawczy, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim w pobliżu granic polskiej przestrzeni powietrznej.

Pilny apel policji. Nie dotykaj, dzwoń pod 112

Policja zwraca się do mieszkańców wschodnich regionów kraju z pilnym apelem o ostrożność. Funkcjonariusze podkreślają, że balony mogą nadal znajdować się w terenie.

„Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy zbliżać się do balonów ani podejmować działań na własną rękę” – zaapelowała policja. „W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby” – dodano.

