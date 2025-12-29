Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Są nowe terminy

W 2026 r. ferie zimowe odbędą się z podziałem na trzy – a nie jak było to dotychczas – cztery tury. Decyzja ta wywołała lawinę komentarzy rodziców, dla których wniosek był prosty: jeżeli liczba tur zimowego wypoczynku została zmniejszona, przez co w tym samym czasie w konkretnych miastach będzie większe zainteresowanie noclegami i atrakcjami, ceny podskoczą.

Kiedy ferie zimowe 2026? Burza po decyzji MEN. Resort Nowackiej reaguje

Ministerstwo Edukacji Narodowej w przesłanym do redakcji „Wprost” komunikacie przedstawiło inną perspektywę.

„Zmiana harmonogramu ferii zimowych ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej w całym kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych. Uczniowie z poszczególnych województw nadal korzystają z ferii o takiej samej długości, natomiast nowy podział został opracowany w sposób równomierny, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych regionach” – poinformowała Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa MEN.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 odbędą się w następujących terminach:

19 stycznia – 1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego – 15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego – 1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Ferie zimowe 2027. MEN podało nowe terminy

Wiadomo także, że ferie zimowe w 2027 r. również odbędą się z podziałem na trzy tury:

18 stycznia – 31 stycznia 2027: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

