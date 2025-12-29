Historyczny symbol przeniesiony. Tak Polacy ocenili decyzję Nawrockiego

Ponad połowa Polaków pozytywnie odniosła się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o przeniesieniu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Z badania opinii publicznej dla „Rzeczpospolitej” wynika, że ruch ten spotkał się z aprobatą 51 procent respondentów, podczas gdy 30,8 procent wyraziło sprzeciw. Brak jednoznacznej opinii zadeklarowało 18,2 procent ankietowanych.

Przypomnijmy, że 18 grudnia prezydent Karol Nawrocki poinformował o rozpoczęciu demontażu Okrągłego Stołu. Historyczny mebel opuścił Pałac Prezydencki i został przekazany do Muzeum Historii Polski, gdzie stanie się częścią wystawy stałej. Jej otwarcie zaplanowano na 2027 rok.

Kto popiera, a kto krytykuje przeniesienie Okrągłego Stołu?

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że opinie Polaków różnią się wyraźnie w zależności od wieku.

Największe poparcie dla decyzji prezydenta odnotowano w grupie wiekowej 40-49 lat. Aż 72 procent respondentów z tego przedziału wiekowego oceniło ją pozytywnie, a jedynie 25 procent – negatywnie.

Wśród najmłodszych uczestników badania (18-29 lat) opinie były bardziej podzielone: 39 procent opowiedziało się za przeniesieniem Okrągłego Stołu do muzeum, natomiast 32 procent było przeciwnego zdania. Również wśród seniorów (70 lat i więcej) nie było jednomyślności – 48 procent poparło decyzję, a 40 procent ją skrytykowało.

Preferencje polityczne a ocena decyzji Nawrockiego

Dziennik podkreśla, że decyzja prezydenta spotkała się z bardzo dobrym odbiorem wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Aż 84 procent osób, które oddały głos na tę partię w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku, pozytywnie oceniło przeniesienie Okrągłego Stołu do muzeum.

Odmienne nastroje panują w elektoracie Koalicji Obywatelskiej – 70 procent jej wyborców sprzeciwia się tej decyzji. W przypadku Trzeciej Drogi opinie są bardziej zrównoważone: 41 procent badanych popiera ruch prezydenta, a 30 procent ocenia go negatywnie.

Najbardziej krytyczni wobec decyzji Karola Nawrockiego okazali się wyborcy Nowej Lewicy – aż 70 procent z nich wyraziło sprzeciw. Z kolei największe poparcie prezydent uzyskał wśród sympatyków Konfederacji, gdzie 91 procent respondentów oceniło jego decyzję pozytywnie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-20 grudnia na reprezentatywnej próbie 1068 osób. Zastosowano metodę telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI).

Czytaj też:

Zmiana w Pałacu Prezydenckim. Ten szczegół przyciąga uwagęCzytaj też:

Wojna o Okrągły Stół. Wróbel: Śmieszne było jednak co innego