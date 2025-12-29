Tajemnicze balony meteorologiczne przy granicy z Białorusią. Nowe informacje

Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował na swojej stronie, że w trakcie przedłużonego świątecznego weekendu funkcjonariusze znaleźli pięć pakunków zawierających papierosową kontrabandę. Na miejscu znaleziono również szczątki balonów meteorologicznych. O pierwszych dwóch balonach meteorologicznych SG poinformowała w mediach społecznościowych 27 grudnia. Przenosiły z Białorusi do Polski pakunki z papierosową kontrabandą wartą ponad 46 tys. zł.

Sytuacja miała miejsce w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Mielniku oraz Nowym Dworze. Kolejnego dnia poinformowano o kolejnym takim zdarzeniu z trzema tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Dotyczyło to rejonu działania placówki SG w Narewce i Kuźnicy. Łącznie w pięciu zdarzeniach ujawniono ponad siedem tysięcy paczek nielegalnych papierosów różnych marek o szacunkowej wartości ponad 120 tys. złotych.

Tajemnicze obiekty na polskim niebie. Przemycono je z Białorusi balonami meteorologicznymi

Nieprzepisowe przesyłki ujawnili również funkcjonariusze z placówki SG w Szudziałowie. Trwają czynności w celu ustalenia osób zaangażowanych w nadanie i odbiór nielegalnych przesyłek. Od 2025 r. Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotował 135 zdarzeń związanych z przemytem papierosów przy użyciu balonów meteorologicznych. Szacunkowa wartość zabezpieczonych papierosów wynosi w sumie ponad 3,4 mln zł.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych relacjonowało w czwartek, że balony przemytnicze poruszały się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. „Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim” – wyjaśniano.

Podlaska SG o balonach meteorologicznych z nielegalnymi przesyłami. Paczki też na Lubelszczyźnie

Polska policja doprecyzowała w piątek, że informację dostała 24 grudnia ok. godz. 21. Odnaleziono wówczas siedem obiektów, z czego cztery na terenie woj. podlaskiego i trzy na Lubelszczyźnie. O znalezieniu na terenie województwa podlaskiego paczek papierosów bez akcyzy informowało też w niedzielę miasto Suwałki. Również wspomniano o ujawnieniu zabezpieczeń w pięciu lokalizacjach i znalezieniu jedynie rozerwanej czaszy balonu w jednym przypadku.

Czytaj też:

Poderwane myśliwce, zamknięte lotniska. Nerwowy poranek w południowo-wschodniej PolsceCzytaj też:

Przełomowe dane z polskiej granicy. To nie pierwsza taka doba