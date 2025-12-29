Płonie ZUS w Sztumie. Spod dachówek wydobywały się kłęby gęstego dymu

W poniedziałek 29 grudnia około godziny 11:49 w Sztumie (woj. pomorskie) doszło do pożaru budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – poinformowało w mediach społecznościowych tamtejsze Starostwo Powiatowe. Ogień objął poddasze trzykondygnacyjnego obiektu. Spod dachówek wydobywały się kłęby gęstego dymu. W związku ze zdarzeniem kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami.

Sztum. Pożar ZUS-u. Utrudnienia dla kierowców, droga krajowa nr 55 nieprzejezdna

Zablokowane zostało centrum miasta. Rozpoczęto akcję gaśniczą, w wyniku której na drodze krajowej numer 55 przy ul. Adama Mickiewicza najpierw odbywał się ruch wahadłowy, a potem trasa była nieprzejezdna. Na czas działań służb wyłączono odcinek od skrzyżowania z Lipową do ronda Powiśla. Objazd wytyczony został przez ulicę Feliksa Nowowiejskiego – podał portal sztum.naszemiasto.pl.

Na miejscu zdarzenia w kluczowej fazie działania udział brało 11 zastępów straży pożarnej. Wszyscy pracownicy sztumskiego ZUS-u i petenci zostali bezpiecznie ewakuowani. Chodzi o 80 osób. Miasto i gmina zaapelowały o zachowanie bezpieczeństwa i nieprzebywanie w bezpośrednim rejonie akcji ratowniczej. Jak na razie nie ma informacji o poszkodowanych ani przyczynach pożaru. Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję i biegłego do spraw pożarnictwa.

