Polacy wybrali Człowieka Roku 2025. Nie obyło się bez zaskoczeń

Eksperci z instytutu United Surveys ny IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) w dniach 19-21 grudnia (między piątkiem a sobotą) przeprowadzili na zlecenie Wirtualnej Polski nietypowe badanie. Użyli do tego celu dwóch metod – wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych. Respondenci otrzymywali pytanie: „Kro najbardziej zasłużył na prestiżowy tytuł Człowieka Roku 2025?” – wyniki sondażu ukazały się na portalu we wtorek (30 grudnia).

Czwarte i piąte miejsce w zestawieniu zajęli kolejno: premier, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej i były przewodniczący Rady Europejskiej – Donald Tusk (9,3 procent wszystkich głosów), a także prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Jerzy Owsiak (8,3 proc.).

A kto zwyciężył?

Człowiek Roku 2025. Polacy wskazali, kto powinien otrzymać ten zaszczytny tytuł

Także Sławosz Uznański-Wiśniewski – zdaniem mieszkańców nadwiślańskiej krainy – nie jest „człowiekiem roku”. Astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, drugi w historii Polak, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej i pierwszy, który postawił nogę na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zajął dopiero trzecie miejsce (11 proc.).

Iga Świątek też, według respondentów, nie zasłużyła w tym roku na miano Człowieka Roku 2025. Tenisistka, która jako pierwsza Polka znalazła się na 1. miejscu w rankingu Women's Tennis Association (w singlu), a obecnie zajmuje 2. pozycję, znalazła się na drugim miejscu sondażu (11,6 proc.).

Według badanych (próba liczyła 1000 osób) na pierwsze miejsce bezapelacyjnie zasłużył prezydent Karol Nawrocki. Całkowicie zdeklasował konkurencję – były prezes Instytutu Pamięci Narodowej i były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku otrzymał bowiem aż 26,6 proc.

