Tomasz Lis sprzedaje luksusową willę. Cena zwala z nóg

W Konstancinie pod Warszawą znów mówi się o jednej z najbardziej rozpoznawalnych rezydencji w okolicy — luksusowej willi, której właścicielem jest Tomasz Lis. Historia tej nieruchomości budzi zainteresowanie.

Tomasz Lis sprzedaje dom. Musiał obniżyć cenę

Lisowie zamieszkali tam wspólnie wiele lat temu, ale po rozwodzie dziennikarza i Hanny Lis doszło do podziału majątku: była żona przeniosła się do mieszkania na warszawskim Powiślu, podczas gdy Tomasz Lis pozostał w Konstancinie.

Po kilku nieudanych próbach sprzedaży ten imponujący dom wraca na rynek nieruchomości. Tym razem cena została obniżona – obecnie dom wystawiony jest za 19,5 mln zł, czyli prawie 5 milionów mniej niż w przeszłości.

W 2022 roku media pisały, że willa w Konstancinie miała być wystawiona za około 5 mln euro, czyli w przybliżeniu 25 mln zł. Tomasz Lis szybko jednak zdystansował się do tych doniesień, tłumacząc w rozmowie z „Faktem”, że dom już ma nowego właściciela, a kwota podawana w internecie nie miała pokrycia w rzeczywistości i była mocno przesadzona

Tomasz Lis sprzedaje luksusową willę pod Warszawą

Rezydencja, którą na przestrzeni lat uważało się za jeden z bardziej prestiżowych adresów w Konstancinie, ma ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. W tej przestrzeni znajduje się aż siedem pokoi, cztery łazienki, rozległy salon oraz duży taras. Na poddaszu umieszczono dodatkowe pokoje z mansardą, które mogą służyć np. jako sypialnie, pracownie czy salony hobby.

Wnętrza urządzone są w stylu, który można określić jako pałacowy: marmurowe podłogi i lakierowane parkiety, bogato zdobione żyrandole oraz półotwarta kuchnia w stylu angielskim. Willa stoi na dużej, zalesionej działce o powierzchni prawie 3,7 tys. metrów kwadratowych. Na terenie posesji znajduje się też garaż oraz kryty basen.

