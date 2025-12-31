Nawrocki przemówił w sylwestra. „Polacy powiedzieli jasno: nie podoba nam się to, co jest”

Karol Nawrocki wygłosił pierwsze prezydenckie orędzie noworoczne. – Wypowiadam te słowa z poczuciem wielkiego zaszczytu i wdzięczności, ale i odpowiedzialności. Ten urząd nie jest nagrodą, jest przede wszystkim zobowiązaniem. Koniec roku to czas szczególny. To moment, w którym w jedną noc spotykają się dwie myśli: o tym, co było i o tym, co będzie. Bilans i plan. Pamięć i nadzieja – zaczął.

Głowa państwa podziękowała wszystkim, którzy jej zaufali. Nawrocki zapewnił, że będzie też „konsekwentnie starał się przekonać tych, którzy mieli inne zdanie”.- W mijającym roku swoim wyborem Polacy powiedzieli jasno: nie podoba nam się to, co jest. Wyraźnie pokazali, że sprawy państwa nie idą w dobrą stronę, że potrzebna jest zmiana, że głos obywateli musi znów być głosem decydującym. Wskazaliście Państwo kierunek, w którym powinniśmy zmierzać – stwierdził.

Polska w G20. Karol Nawrocki: Niedawno wydawało się to trudne do osiągnięcia

– Ten nowy dobry kierunek w 2026 roku musi więc oznaczać: rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie obywateli – kontynuował prezydent. Nawrocki zwrócił uwagę, że nasz kraj „znalazł się w miejscu, które jeszcze niedawno wydawało się trudne do osiągnięcia” – G20. Prezydent podkreślił, że to „owoc pracy pokoleń Polek i Polaków – ludzi pracowitych, ambitnych, odważnych, którzy dzięki innowacyjności i talentom potrafili zbudować silną gospodarkę niemal od podstaw”.

– Silne i rozwinięte państwo nie może zostawiać chorych bez pomocy, rodzących kobiet bez opieki. W szkołach oprócz nauki musi kształtować postawy patriotyczne, które budują nas jako narodową wspólnotę. Musi troszczyć się o rodziny. Dbać, byśmy byli demograficznie silnym społeczeństwem. Bycie mamą, Mamą – Polką, to powód do szacunku i dumy. Państwo musi wspierać wszystkie kobiety, które z miłością podejmują trud opieki i wychowania nowych obywateli – przekonywał Nawrocki.

Karol Nawrocki wygłosił w sylwestra noworoczne orędzie. Prezydent wskazał trzy cele na 2026 r.

Głowa państwa zwróciła uwagę, że „dwudziesta gospodarka świata nie może skazywać pracowników na ciągłą niepewność jutra, a pracodawców na nieskończoną niepewność prawa”. – Nie zmusza też rolników do marnowania plonów. Nie stawia emerytów przed wyborem: leki czy jedzenie. I nie pozwala, by prąd i ciepło były luksusem – tłumaczył Nawrocki. Prezydent wymienił „rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie Polaków jako trzy cele nadchodzący Nowy Rok”.

Czytaj też:

Awantura o nominacje oficerskie. Nawrocki nagle zmieni zdanie?Czytaj też:

Tak wyglądają relacje Kaczyński-Nawrocki. Tajne spotkania w Pałacu