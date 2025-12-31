Nawrocki przemówił w sylwestra. „Polacy powiedzieli jasno: nie podoba nam się to, co jest”
Karol Nawrocki wygłosił w sylwestra noworoczne orędzie
Karol Nawrocki w wygłoszonym w sylwestra noworocznym orędziu podziękował wszystkim, którzy mu zaufali. Prezydent zapewnił, że będzie też „konsekwentnie starał się przekonać tych, którzy mieli inne zdanie”. Głowa państwa wskazała również trzy cele na 2026 r.

Karol Nawrocki wygłosił pierwsze prezydenckie orędzie noworoczne. – Wypowiadam te słowa z poczuciem wielkiego zaszczytu i wdzięczności, ale i odpowiedzialności. Ten urząd nie jest nagrodą, jest przede wszystkim zobowiązaniem. Koniec roku to czas szczególny. To moment, w którym w jedną noc spotykają się dwie myśli: o tym, co było i o tym, co będzie. Bilans i plan. Pamięć i nadzieja – zaczął.

Głowa państwa podziękowała wszystkim, którzy jej zaufali. Nawrocki zapewnił, że będzie też „konsekwentnie starał się przekonać tych, którzy mieli inne zdanie”.- W mijającym roku swoim wyborem Polacy powiedzieli jasno: nie podoba nam się to, co jest. Wyraźnie pokazali, że sprawy państwa nie idą w dobrą stronę, że potrzebna jest zmiana, że głos obywateli musi znów być głosem decydującym. Wskazaliście Państwo kierunek, w którym powinniśmy zmierzać – stwierdził.

Polska w G20. Karol Nawrocki: Niedawno wydawało się to trudne do osiągnięcia

– Ten nowy dobry kierunek w 2026 roku musi więc oznaczać: rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie obywateli – kontynuował prezydent. Nawrocki zwrócił uwagę, że nasz kraj „znalazł się w miejscu, które jeszcze niedawno wydawało się trudne do osiągnięcia” – G20. Prezydent podkreślił, że to „owoc pracy pokoleń Polek i Polaków – ludzi pracowitych, ambitnych, odważnych, którzy dzięki innowacyjności i talentom potrafili zbudować silną gospodarkę niemal od podstaw”.

– Silne i rozwinięte państwo nie może zostawiać chorych bez pomocy, rodzących kobiet bez opieki. W szkołach oprócz nauki musi kształtować postawy patriotyczne, które budują nas jako narodową wspólnotę. Musi troszczyć się o rodziny. Dbać, byśmy byli demograficznie silnym społeczeństwem. Bycie mamą, Mamą – Polką, to powód do szacunku i dumy. Państwo musi wspierać wszystkie kobiety, które z miłością podejmują trud opieki i wychowania nowych obywateli – przekonywał Nawrocki.

Karol Nawrocki wygłosił w sylwestra noworoczne orędzie. Prezydent wskazał trzy cele na 2026 r.

Głowa państwa zwróciła uwagę, że „dwudziesta gospodarka świata nie może skazywać pracowników na ciągłą niepewność jutra, a pracodawców na nieskończoną niepewność prawa”. – Nie zmusza też rolników do marnowania plonów. Nie stawia emerytów przed wyborem: leki czy jedzenie. I nie pozwala, by prąd i ciepło były luksusem – tłumaczył Nawrocki. Prezydent wymienił „rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie Polaków jako trzy cele nadchodzący Nowy Rok”.

