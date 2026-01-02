Burza po Sylwestrze w TV Republika. Stacja reaguje na krytykę

Telewizja Republika postanowiła uczcić nowy rok imprezą sylwestrową w Chełmie. Podczas koncertu zorganizowanego przez stację Tomasza Sakiewicza wystąpiło wiele gwiazd disco polo m.in.Bayer Full, Defis, Milano, M.I.G. oraz Playboys. Wydarzenie rozpoczęło się o 19:30.

Sylwester TV Republika bez orędzia Nawrockiego

Tymczasem pół godziny później noworoczne orędzie wygłosił Karol Nawrocki. Widzowie TV Republika nie mieli okazji wysłuchać wystąpienia prezydenta. W czasie, gdy inne telewizje transmitowały wystąpienie głowy państwa, w TV Republika można było posłuchać niemieckiej grupy Fun Factory. Nie była to pierwsza tego typu sytuacja – w ubiegłym roku również nie przerwano koncertu, aby pokazać orędzie Andrzeja Dudy.

Po tej decyzji na stację Tomasza Sakiewicza spadły głosy krytyki ze strony części widzów. Nawet TVN pokazał orędzie, a w nie. Wstyd, Republiko”; „Niemiecki dance zamiast orędzia Karola Nawrockiego”; „Totalny blamaż” – krytykowali internauci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, TV Republika nie miała obowiązku transmitowania orędzia, ponieważ jest stacją prywatną. Tym samym decyzja o pokazywaniu lub nie wystąpień głowy państwa należy do kierownictwa stacji.

Burza wokół TV Republika. Stacja odpowiada na krytykę

Kierownictwo postanowiło jednak naprawić sytuację, przez którą na stację spadła fala krytyki. 1 stycznia równo o godzinie 20 noworoczne orędzie wygłosił Donald Tusk. Wystąpienia premiera nie pokazały ani TV Republika ani równie prawicowa wPolsce.

Stacja Tomasza Sakiewicza postanowiła w trakcie wystąpienia Donalda Tuska pokazać widzom orędzie Karola Nawrockiego z poprzedniego dnia. Jarosław Olechowski, szef wydawców TV Republiki tłumaczył, że „zdecydowano się pokazać przemówienie prezydenta akurat w tym czasie, ponieważ dzień wcześniej stacja nie miała takiej możliwości”.

