Śnieżyce z impetem uderzają w Polskę. Dwa województwa szczególnie narażone na paraliż

Przez Pomorze przechodzą kolejne fale bardzo intensywnych opadów śniegu, które w najbliższych godzinach mogą poważnie utrudnić komunikację i sparaliżować ruch drogowy. Lokalnie prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej sięgający nawet 40 centymetrów.

Od rana przelotne opady śniegu pojawiają się w wielu regionach Polski, jednak najtrudniejsza sytuacja panuje na północy kraju. Dochodzi tam nawet do burz śnieżnych. W Koszalinie w ciągu kilku godzin grubość pokrywy śnieżnej wzrosła o około 10 centymetrów, a opady wciąż nie ustają.

Intensywne śnieżyce na Pomorzu. IMGW wydał alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia przed śnieżycami dla większości obszaru Pomorza. Alertami nie objęto jedynie wschodniej części województwa pomorskiego oraz zachodnich krańców województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują do północy, jednak nie można wykluczyć, że zostaną przedłużone także na niedzielę.

Synoptycy ostrzegają również przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, które będą towarzyszyć opadom. Zgodnie z treścią komunikatów, standardowy przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 25 centymetrów. Znacznie trudniejsza sytuacja prognozowana jest jednak w powiatach bytowskim, słupskim i lęborskim oraz w Słupsku (Pomorskie), a także w powiatach sławieńskim i koszalińskim oraz w Koszalinie (Zachodniopomorskie).

W tych rejonach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, a suma opadów może sięgnąć nawet 40 centymetrów świeżego śniegu.

Silny wiatr i zamiecie. Bardzo trudne warunki na drogach

Dodatkowym zagrożeniem na obszarach nadmorskich jest silny wiatr. Do godziny 18.00 obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego stopnia przed porywami wiatru osiągającymi prędkość do około 70 kilometrów na godzinę. W połączeniu z intensywnymi opadami śniegu może to prowadzić do tworzenia się zasp i gwałtownego ograniczenia widoczności, – nawet do około 200 metrów.

Warunki drogowe w tych regionach mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych IMGW oszacował na 80 procent.

Nie tylko północ. Trudna sytuacja także na Dolnym Śląsku

Niebezpieczna aura nie ogranicza się wyłącznie do Pomorza.

Do godziny 18.00 utrzymają się również żółte ostrzeżenia przed śnieżycami i zawiejami śnieżnymi na południu województwa dolnośląskiego. Synoptycy nie wykluczają, że w rejonach podgórskich do wieczora miejscami spadnie nawet do 25 centymetrów świeżego śniegu.

