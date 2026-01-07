Kolacja z Makłowiczem, warsztaty z Książulem czy suknia ślubna Wersow. Najciekawsze aukcje WOŚP

25 stycznia 2026 r. odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP będzie grało dla gastroenterologii dziecięcej. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania i leczenia dzieci z różnego rodzaju schorzeniami przewodu pokarmowego. Dzięki temu wsparciem objętych zostanie około 1,2 – 1,5 miliona dzieci. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra na całym świecie, w tym w 24 krajach poza Polską i na obu biegunach.

Z początkiem grudnia 2025 r. ruszać zaczęły rozmaite formy wsparcia 34. Finału WOŚP. Można wystawiać aukcje i uczestniczyć w tych, które już są dostępne. Jak co roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspierają osoby znane. Często wystawiają one na aukcje cenne dla siebie przedmioty lub niezapomniane spotkania. Aukcje potrwają do 16 lutego. Wybraliśmy najciekawsze.

Książulo



Książulo zaoferował udział w warsztatach kulinarnych z elementami nauki savoir-vivre wraz z całą ekipą MUALA w składzie Książulo, Wojek, Bartek i Bobiczek.



Friz & Wersow







Wersow wystawiła swoją suknię ślubną. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wstawił T-shirt damski rozmiar M z motywem fajansu włocławskiego z autografami Friza, czyli Karola Wiśniewskiego i innych twórców internetowych, którzy gościli we Włocławku podczas realizacji castingu do talent show „Twoje 5 minut”.



Justyna Kowalczyk



Dla aktywnych można wbiec na Giewont razem z Justyną Kowalczyk – Tekieli.



Aidan Gillen





Aidan Gillen, znany m.in. z „Gry o Tron” czy „Peaky Blinders”, przekazał na rzecz 34. Finału WOŚP okulary z filmu „Pojedynek”, który na ekrany polskich kin wejdzie w lutym 2026 roku. Irlandzki aktor przekazał też plakat z filmu „Pojedynek” ze swoim autografem, broszkę z serialu „Gra o Tron”, a także plakat z „Gry o Tron” z dedykacją dla zwycięzcy.



Katarzyna Bonda





Jedna z opcji jest możliwość zostania postacią w nowej książce znanej autorki Katarzyny Bondy.



Bogdan Rymanowski





Można też wylicytować możliwość przepytania dziennikarza Bogdana Rymanowskiego.



Siatkarze





Anonimowa osoba wystawiła używaną koszulkę z autografami Polskiej Reprezentacji w siatkówce z 2022 r. Oficjalny trykot przekazał też minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.



Ewa Chodakowska





Jedna z aukcji to wyjazd na tydzień metamorfozy, na co zaprasza Ewa Chodakowska wraz z całym swoim zespołem.



Katarzyna Bosacka





Katarzyna Bosacka zaoferowała kolację w Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie w stylu „Lalki”. Dostępne są trzy takie aukcje: 1, 2, 3.



Robert Makłowicz



Kolejną aukcją wartą wyróżnienia jest wyjątkowa kolacja degustacyjna z Robertem Makłowiczem i Rafałem Niewiarowskim w Pałacu Ottona von Bismarcka. Dostępnych jest aż dziewięć takich aukcji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.Czytaj też:

