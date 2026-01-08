Głośna sprawa reakcji Tuska na posiedzeniu rządu. „Być może chciał komuś przyciąć skrzydełka”

Sprawa ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wywołała emocje po doniesieniach, że na posiedzeniu rządu Donald Tusk poczuł się oszukany i się wściekł. Premier skomentował, że „czytał już legendy” na ten temat. Poinformował też, że podjął decyzję, aby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. W nieoficjalnych rozmowach politycy Nowej Lewicy nie kryją zdumienia ruchem Tuska – podaje Onet.

– Być może Tusk chciał komuś przyciąć skrzydełka. Za dobrze nam szło w ostatnich miesiącach – ocenił polityk Nowej Lewicy. Politycy tej formacji zapowiadają, że nie odpuszczą tematu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty miał w tej sprawie spotkać się z szefem rządu, ale do niego nie doszło. Być może do rozmowy dojdzie jeszcze w tym tygodniu. Temat jest ważny, bo reforma jest powiązana z kamieniem milowym KPO ws. ograniczania segmentacji rynku pracy.

Problem z reformą PIP. Polska będzie renegocjować kamień milowy?

Rząd jest pod presją, aby spełnić kamień milowy, ale jednocześnie nie chce wywołać efektu mrożącego w gospodarce i wpaść w konflikt z przedsiębiorcami. Dla Nowej Lewicy sprawa była sztandarowa: miała pokazać, że Polska jako państwo wreszcie broni pracownika tam, gdzie w rzeczywistości powinien mieć etat, a w praktyce go nie ma. Dodatkowo marszałek Sejmu sprawuje też nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy. Do tego dochodzi też rywalizacja z partią Razem.

Problemem może być jeszcze postawa twarda postawa PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w Sejmie, że jego partia będzie blokować reformę PIP i nie zgadza się na nowy projekt zapowiedziany przez Lewicę. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego zaproponował, aby renegocjować kamień milowy w Brukseli. Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że to jest zadanie dla szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zakończył, że w przeszłości już to miało miejsce.

