W Polsce szykuje się pogodowa anomalia. Ten miesiąc zaskoczy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy opublikował eksperymentalną prognozę, która obejmuje koniec zimy i początek wiosny (astronomiczny koniec obecnej pory roku przypada na 20 marca). W tym momencie w całej Polsce panują bardzo niskie temperatury, a mieszkańcy kraju, którzy nie przepadają za srogim mrozem, wypatrują już informacji o ociepleniu i marzą o zieleni – ta zawsze zastępuje biel szybciej niż ktokolwiek by przypuszczał.

Z danych, które przedstawione zostały przez Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, wynika, że w lutym średnia temperatura będzie podobna do tej, jakiej mogliśmy doświadczyć w latach 1991-2020. Podobnie sytuacja przedstawia się, gdy mowa o opadach (jedynie na północy, w rejonie Wybrzeża, ilość deszczu może być trochę większa. W tabelce miejscowości wśród tych, które zostały oznaczone przez ekspertów kolorem zielonym („powyżej normy”), znalazła się stolica Pomorza i miasto na Zachodnim Pomorzu: Gdańsk i Koszalin.

A co spotka nas w marcu i kwietniu?

Długoterminowa prognoza pogody. IMGW ujawnił najnowsze dane

Jeśli chodzi o trzeci miesiąc Nowego Roku, po którym wejdziemy w drugi kwartał – i tutaj temp. będą w normie, gdy porównamy je z przeszłością. Także opady deszczu nie powinny zaskoczyć – w żadnym z regionów Polski nie będzie ich więcej niż w poprzednich latach (wszystkie miasta oznaczone zostały szarym kolorem – „w normie”).

Ostatni miesiąc – kwiecień – wygląda jednak zupełnie inaczej na tle swoich poprzedników. W czwartym miesiącu 2026 r. termometry wskażą wyższe wartości i spodziewać należy się deszczowej aury. W tym przypadku wszystkie miejscowości zostały oznaczone czerwonymi i zielonymi kolorami (kolejno od temp. i opadów). Dotyczy to Białegostoku, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Kielc, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Suwałk, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zakopanego (tu najwięcej deszczu, uśredniając – nawet do 97 milimetrów) i Zielonej Góry (tu najwyższa temp. – do 10 stopni Celsjusza).

