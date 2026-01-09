Rolnicy zaatakowali dom ministra. Do akcji wkroczyła policja

Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na podpisanie umowy z Mercosurem. Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria. Z kolei Belgia wstrzymała się od głosu. Przeciwko umowie w Warszawie protestowali rolnicy.

Grupa demonstrantów okupowała budynek Kancelarii Premiera i domagała się spotkania z Donaldem Tuskiem. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego pomysłu.

Atak na dom Krajewskiego. Minister ujawnił szczegóły

W międzyczasie minister rolnictwa poinformował o skandalicznym incydencie, do którego doszło pod jego domem. Z relacji Stefana Krajewskiego wynika, że przed ogrodzeniem wylano gnojówkę. Co więcej, doszło do próby wyrwania płotu za pomocą lin. Obok domu, w którym mieszka polityk PSL, ustawiono tablicę z napisem Krajewski zdrajca wsi.

W momencie zdarzenia polityka nie było w domu. W środku przebywała natomiast jego żona z dziećmi. – Była próba zniszczenia ogrodzenia, zostały tam liny, pasy, którymi sprawca próbował wyrwać ogrodzenie. Doszło też do gróźb karalnych. Sprawca składał groźby karalne w stosunku do mojej osoby, do ministrów polskiego rządu – opowiadał polityk w rozmowie z Polsat News.

Groźby pod domem ministra rolnictwa. Policja wkroczyła do akcji

Ostatecznie do akcji musiała wkroczyć policja. – Próba zniszczenia mienia, wtargnięcie na prywatną posesję, składanie gróźb karalnych. To wszystko się zadziało. Policja prowadzi czynności. To jest zachęta wielu działaczy politycznych, by dokonywać samosądu. Może dojść do tragedii, tak jak było to w przypadku prezydenta Gdańska – ocenił szef resortu rolnictwa.

Na chwilę obecną trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. – Bardzo się nie obrażam, bo jako minister rolnictwa rozumiem rozgoryczenie, ale nie wiem nawet, czy robił to rolnik, bo z tego, co udało się już ustalić, jest to człowiek, który zajmuje się meblarstwem, stolarstwem a ta branża widzi szansę w podpisanych umowach – komentował Stefan Krajewski.

W opinii ministra rolnictwa mężczyzna jest zwolennikiem Grzegorza Brauna, o czym świadczy jego aktywność w internecie.

