Mróz zbiera śmiertelne żniwo. Wnuczka znalazła ciało babci

Silne mrozy po raz kolejny doprowadziły do tragedii. W piątkowy poranek na jednej z posesji na terenie gminy Konopnica odnaleziono ciało 93-letniej kobiety. Na zwłoki natknęła się wnuczka kobiety, która postanowiła odwiedzić babcię.

Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że seniorka mogła się przewrócić i nie była w stanie samodzielnie wstać. Długotrwałe przebywanie w niskiej temperaturze doprowadziło do śmiertelnego w skutkach wychłodzenia organizmu.

Śledczy wykluczyli udział osób trzecich.

AKTUALIZACJA: Tego samego dnia w województwie lubelskim ze względu na wychłodzenie organizmu życie straciły dodatkowo dwie osoby.

Mrozy w województwie lubelskim zbierają śmiertelne żniwo

Jak informuje Kurier Lubelski, w pierwszych dniach stycznia w miejscowości Żółkiew-Kolonia odnaleziono ciało 67-letniego mężczyzny. Zwłoki znajdowały się w pobliżu stacji paliw.

Służby nie mają wątpliwości, że niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla życia – zwłaszcza dla osób starszych, samotnych i schorowanych.

Od listopada 2025 roku do 3 stycznia 2026 roku z powodu wychłodzenia organizmu w Polsce zmarło co najmniej 13 osób.

Policja apeluje. Reagujmy, zanim będzie za późno

Przed nadchodzącą falą mrozów ostrzegają funkcjonariusze Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

– Przed nami okres bardzo niskich temperatur, które są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, samotnych, schorowanych oraz tych, które nie mają możliwości zapewnienia sobie odpowiednich warunków bytowych. Nawet krótkotrwałe przebywanie w chłodzie lub niewystarczające ogrzewanie pomieszczeń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych – podkreśla podinspektor Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Jak podkreślają policjanci, każdy z nas może pomóc, reagując na potencjalne zagrożenie. W szczególności warto interesować się losem osób starszych, samotnych i schorowanych oraz sprawdzać, czy mają zapewnione ogrzewanie oraz odpowiednią opiekę.

Koniecznie należy reagować, gdy widzimy osoby przebywające na mrozie lub w nieogrzewanych miejscach. Ważne, by nie pozostawać obojętnym, bowiem każde zgłoszenie może uratować czyjeś bezcenne życie.

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie powiadomić numer alarmowy 112.

