Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyńskiemu puściły nerwy

W sobotę 10 stycznia politycy PiS po raz kolejny obchodzili miesięcznicę smoleńską. Mimo trudnych warunków pogodowych (o poranku w Warszawie było -14 stopni) na placu Piłsudskiego pojawił się nie tylko Jarosław Kaczyński, ale również grupa jego bliskich współpracowników. Obecni byli także przeciwnicy obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej ze Zbigniewem Komosą na czele.

Incydent na placu Piłsudskiego. Ostre słowa Kaczyńskiego

Podczas przemówienia prezesa PiS doszło do incydentu. Aktywiści zakłócali wystąpienie polityka głośnymi okrzykami m.in. „kłamca!”, „kłamca!”. Ich zachowanie nie umknęło uwadze Jarosława Kaczyńskiego.

– Ludzie, którzy są tu na demonstracji, łamią prawo, przy tolerancji policji, zakłócają te uroczystości i jednocześnie głoszą chwałę Putina. To człowiek, który odpowiada za masowe zabijanie ludzi w Czeczenii i w Ukrainie. Człowiek, który jeszcze przed tym, zanim został prezydentem zajmował się zabójstwami – stwierdził prezes PiS.

– Tylko człowiek pozbawiony rozumu albo zwykły agent może coś takiego głosić. I hańbą tego rządu jest to, że to toleruje. Ale przyjdzie czas, że to się skończy i to chciałem wam powiedzieć – dodawał wyraźnie poirytowany polityk.

Awantura na miesięcznicy smoleńskiej z udziałem Macierewicza

Do kolejnego incydentu doszło jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości smoleńskich. Około godziny 5 nad ranem aktywiści próbowali złożyć pod pomnikiem smoleńskim wieniec z napisem „Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski”.

twitter

Na miejscu pojawił się Antoni Macierewicz, który usiłował powstrzymać aktywistów. Na nagraniu, które trafiło do sieci słychać, jak aktywista Arkadiusz Szczurek dopytuje mężczyznę towarzyszącego politykowi PIS o to, jak się nazywa. Nie dostaje jednak żadnej odpowiedzi, za to między nimi dochodzi do ostrego sporu.

Czytaj też:

Były minister PiS o umowie z Mercosur: Nie chcę potępiać w czambuł rządu TuskaCzytaj też:

Tak Nawrocki chce wesprzeć kibiców. Wymowna reakcja Tuska