Śnieżyce uderzą dziś w Polskę. W tych regionach będzie najgorzej

Najbliższe godziny przyniosą Polsce wyraźne pogorszenie pogody. Przez kraj przesuwają się aktywne fronty atmosferyczne, które niosą ze sobą opady śniegu, miejscami bardzo intensywne. Może to prowadzić do znacznych utrudnień na drogach i pogorszenia warunków do jazdy.

Od rana poza pasem nadmorskim, gdzie notuje się około 0 stopni Celsjusza, w całej Polsce utrzymuje się mocny mróz. Jednocześnie pojawia się dużo chmur niosących śnieg, szczególnie na północy kraju oraz wzdłuż południowej jego granicy.

Gdzie śnieg będzie sypał najmocniej?

W kolejnych godzinach sytuacja pogodowa nie ulegnie większej zmianie. Tylko przy granicy z Niemcami ma pozostać sucho i względnie słonecznie. W innych regionach dominować będzie większe zachmurzenie, a od Śląska, Małopolski i Podkarpacia przez centrum kraju aż po Pomorze Gdańskie na rozpogodzenia nie ma co liczyć.

Najwięcej śniegu spadnie od rejonu Zatoki Gdańskiej przez środkową Polskę po południe kraju. W wielu miejscach przez cały dzień może przybyć od 3 do 7 centymetrów pokrywy śnieżnej, a lokalnie, zwłaszcza w rejonach podgórskich i na Pojezierzu Pomorskim, nawet od 8 do 12 centymetrów.

Silny wiatr i dwucyfrowy mróz w nocy

W ciągu dnia tylko nad morzem temperatura pozostanie dodatnia lub bliska 0 i wyniesie od 0 do 1 stopnia Celsjusza. Na Kujawach oraz Nizinie Szczecińskiej prognozowane jest około -1 stopnia, w centrum około -3 stopni, na Podhalu -6, a na Suwalszczyźnie nawet -8 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich i północnych, umiarkowany i chwilami dość silny. W porywach może osiągać do 50 kilometrów na godzinę, a nad Bałtykiem nawet do 75 kilometrów na godzinę. Tak silne podmuchy dodatkowo obniżą temperaturę odczuwalną, na morzu wywołają sztorm, a na lądzie przyczynią się do zawiei i zamieci śnieżnych. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

W nocy na zachodzie kraju zrobi się pogodnie. Mieszkańcy tego rejonu będą mogli odetchnąć od opadów śniegu. W pozostałych miejscach Polski nadal dominować będzie zachmurzenie z okresowymi śnieżycami.

Od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze aż po Podkarpacie, Małopolskę i Beskidy pokrywa śnieżna zwiększy się o kolejne 2 do 5 centymetrów, a lokalnie – szczególnie w rejonach podgórskich, na południowym wschodzie i w okolicach Żuław – nawet o 5 do 10 centymetrów.

Minimalna temperatura spadnie do -15 lub -13 stopni Celsjusza na Podlasiu i Dolnym Śląsku, przy czym w kotlinach sudeckich może być jeszcze zimniej. W centrum kraju prognozuje się około -8 stopni, a na Wybrzeżu od -3 do -2 stopni. Wiatr nadal będzie umiarkowany, chwilami porywisty, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

IMGW wydał alerty. Duża część kraju w strefie zagrożenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że niedziela i noc z niedzieli na poniedziałek będą jednymi z najtrudniejszych pod względem warunków pogodowych tej zimy. W związku z tym synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali zagrożeń.

Alerty drugiego stopnia IMGW – intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed bardzo silnymi opadami śniegu obowiązują w:

województwie pomorskim,

województwie zachodniopomorskim – w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, szczecineckim i białogardzkim oraz w Koszalinie

województwie warmińsko-mazurskim – w powiatach elbląskim i w Elblągu,

województwie śląskim – w powiatach żywieckim, bielskim, cieszyńskim oraz w Bielsku-Białej,

województwie małopolskim – w powiatach suskim, nowotarskim i tatrzańskim.

Najdłużej ostrzeżenia będą obowiązywać w Małopolsce i na Pomorzu – miejscami aż do poniedziałkowego przedpołudnia lub popołudnia.

Alerty drugiego stopnia – zawieje i zamiecie śnieżne

Pomarańczowe alarmy przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wprowadzono w:

województwie pomorskim – w powiatach słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim oraz w Słupsku,

województwie zachodniopomorskim – w powiatach sławieńskim, koszalińskim, kołobrzeskim oraz w Koszalinie.

Te ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 22 w niedzielę.

Alerty pierwszego stopnia – intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia IMGW objęły rozległe obszary między innymi w województwach:

zachodniopomorskim,

wielkopolskim,

kujawsko-pomorskim,

łódzkim,

mazowieckim (zachodnia i południowa część regionu),

warmińsko-mazurskim,

dolnośląskim (Karkonosze i okolice Jeleniej Góry),

małopolskim (między innymi okolice Nowego Sącza i Limanowej),

podkarpackim (między innymi Bieszczady i okolice Krosna).

Alerty pierwszego stopnia – zawieje i zamiecie

Żółte alarmy przed zawiejami i zamieciami obowiązują w niemal całej północnej, centralnej i południowej Polsce, w tym między innymi w:

województwach pomorskim i zachodniopomorskim,

wielkopolskim,

kujawsko-pomorskim,

łódzkim,

śląskim,

małopolskim,

podkarpackim,

świętokrzyskim,

opolskim oraz w południowej części Dolnego Śląska.

Wiatr w porywach do 55 kilometrów na godzinę będzie powodował zawiewanie dróg i ograniczenie widoczności.

Alerty pierwszego stopnia – silny mróz i wiatr

IMGW wydał także ostrzeżenia przed silnym mrozem dla południowo-zachodniej Polski, głównie w rejonach górskich Dolnego Śląska – między innymi w powiatach kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim oraz w rejonie Jeleniej Góry.

Żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują z kolei w nadmorskich powiatach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

