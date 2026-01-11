Prezydent pod presją. Polacy w sondażu o głośnej ustawie wyrazili się jasno

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej został przyjęty przez rząd jako efekt porozumienia między Lewicą a Polskim Stronnictwem Ludowym. Ma on regulować sytuację par, które nie są małżeństwem – zarówno jednopłciowych, jak i różnopłciowych. W tekście ustawy nie użyto pojęcia „związek partnerski”, aby była ona łatwiejsza do zaakceptowania dla bardziej konserwatywnych wyborców.

Wprowadzenie takich rozwiązań zapowiadały wcześniej Koalicja Obywatelska oraz Nowa Lewica.

Co dokładnie przewiduje ustawa?

Zgodnie z projektem, dwie osoby mogłyby formalnie zarejestrować swoją relację u notariusza. Taka umowa byłaby następnie wpisywana do urzędu stanu cywilnego, ale nie byłaby traktowana jak małżeństwo.

Ustawa daje osobom objętym tym statusem między innymi prawo do dziedziczenia po sobie, możliwość wspólnego rozliczania podatku oraz dostęp do informacji o stanie zdrowia partnera lub partnerki.

Projekt nie przewiduje jednak prawa do adopcji dzieci.

Za przygotowanie ustawy odpowiada Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Polityczka podkreślała, że przepisy są kompromisem i zostały napisane tak, aby zwiększyć szanse na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.

Dlaczego prezydent ma wątpliwości?

Z wypowiedzi osób z otoczenia prezydenta wynika, że obecna wersja ustawy raczej nie zostanie przez niego podpisana. Główne zastrzeżenia dotyczą kwestii finansowych.

Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker mówił w TVN24, że część rozwiązań przewidzianych w ustawie powinna dotyczyć wyłącznie małżeństw.

– Dziś są ustawy, Kodeks cywilny opiekuńczy, który jasno stanowi, jakie są przywileje małżeństwa. Nikt nie ma problemu z tym, aby dostęp do informacji medycznej, aby pełnomocnictwo do załatwiania spraw życia codziennego, reprezentowania przed urzędem były zapisane w takich rozwiązaniach, aby po prostu ludziom pomóc. Ale bez skutków rodzinno-majątkowych – stwierdził.

Chodzi między innymi o wspólnotę majątkową, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz możliwość wspólnego rozliczania podatku dochodowego.

Wyniki badania . N iemal po łowa Polak ó w jest „ za”

Z sondażu rp.pl wynika, że 47,4 procent badanych uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej.

14,8 procent respondentów jest temu przeciwnych, a 17,1 procent nie ma w tej sprawie zdania. Z kolei 20,7 procent badanych przyznało, że wcześniej nie słyszało o tej ustawie.

Jak się okazuje, poparcie dla podpisania ustawy częściej deklarują osoby powyżej 50. roku życia, respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, osoby zarabiające od 5001 do 7000 złotych netto oraz mieszkańcy największych miast.

Czytaj też:

Historyczna decyzja rządu. Zmiany dla par jednopłciowychCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz przekona Nawrockiego? „Dla jednych staję się ukrytym lewakiem”