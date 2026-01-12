Płonął szeregowiec. W akcji ucierpieli strażacy

Jak przed godziną 18:30 przekazał młodszy brygadier Mateusz Kotynia ze straży pożarnej w Koluszkach, pożar trwa od dwóch godzin. W wyniku rozprzestrzeniającego się ognia, spaliły się dwa lokale. Jeden udało się uratować.

Sytuacja jest już opanowana.

Strażacy spadli z dachu

– Podczas działań dwaj strażacy zjechali z dachu. To wszystko ze względu na śliską powierzchnię – przekazał dziennikarzom Faktu mł. bryg. Kotynia. – Jeden ze strażaków odmówił udzielenia pomocy medycznej, drugi ma lekkie otarcia – powiedział z kolei dziennikarzom RMF FM brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Wypadek na szczęście nie był jednak na tyle groźny, by strażacy musieli zostać hospitalizowani. Pomocy od razu po zdarzeniu udzielił im zespół medyczny przebywający na miejscu.

Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

