Poseł PiS wyszedł ze studia TVP Info. „Mam nadzieję, że już pan tu nie wróci”

Podczas programu w TVP Info „Poranek Polityczny” jednym z poruszonych tematów była sprawa Zbigniewa Ziobry i jego azylu, który otrzymał wraz z żoną w Węgrzech. Byłego ministra sprawiedliwości bronił jego partyjny kolega – Mariusz Gosek. Następnie głos zabrał Michał Połobuczek z Konfederacji. Podczas jego wypowiedzi polityk PiS domagał się udzielenia mu głosu, bo jak przekonywał „nic nie powiedział”.

Mariusz Gosek oburzony, poseł PiS opuścił studio TVP Info. Polityk Konfederacji rozbawiony

Prowadzący program dopytał jednak posła Konfederacji, a potem udzielił głosu Adrianowi Witczakowi z Koalicji Obywatelskiej. Po tym, jak swoją wypowiedź zakończył Sławomir Ćwik z Polski 2050, Mateusz Dolatowski zaczął żegnać swoich gości. – Ale jaka kropka, przecież miałem się do tego odnieść – oburzył się Gosek. Sytuacja wyraźnie rozbawiła Połobuczka, który zaczął się śmiać.

– A przepraszam, obiecałem panu. Tak, ma pan rację. Krótko o Patrycji Koteckiej, ale dwa zdania dosłownie, bo nie mamy już czasu – kajał się dziennikarz. – To wie pan co… – machnął ręką polityk Prawa i Sprawiedliwości, a następnie wstał od stołu. – Dobra, nie, naprawdę, bluzgi, to co pan wyprawia panie Dolatowski, to przechodzi ludzkie pojęcie – zwrócił się do prowadzącego program Gosek.

Konsternacja w studiu. „Był, ale już go nie ma. Każdy jest mile widziany”

– Mam nadzieję, że już pan tu nie wróci – rzucił Witczak. Posłowie zaczęli się przekrzykiwać, a poseł PiS machnął ręką i wyszedł. – Do widzenia – pożegnał się na koniec Gosek. – Był, ale już go nie ma. Każdy jest mile widziany w naszym studiu, to takie podsumowanie odnośnie tego, co państwa przed chwilą zobaczyli na swoich ekranach – podsumował program Mateusz Dolatowski.

