Ambasada Izraela „zażądała wyjaśnień” od Polaków. Nowe informacje po skandalu

Ambasada Izraela w Polsce we wpisie w mediach społecznościowych wyraziła „głębokie zaniepokojenie po brutalnym incydencie wobec drużyny judo, która została zaatakowana słownie i fizycznie podczas zawodów w Bielsku-Białej”. W turnieju miały uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od siedmiu do 16 lat. „Nie ma miejsca na przemoc ani antysemickie obelgi, zwłaszcza w sporcie, który powinien promować szacunek, uczciwość i współpracę między narodami” – podkreślono.

„Wzywamy polskie władze do podjęcia natychmiastowych działań, zbadania incydentu, postawienia sprawców przed sądem oraz zapewnienia bezpieczeństwa izraelskim sportowcom przebywającym w tym kraju” – podsumowano. Oświadczenie w tej sprawie wydał Polski Związek Judo. Zawody, które miały miejsce 10 stycznia, były przeznaczone dla dzieci i młodzieży od ośmiu do 18 lat.

Turniej w Bielsku-Białej. Polski Związek Judo odpowiada ambasadzie Izraela

PZJudo stwierdził, że „doszło do poważnego naruszenia zasad porządku sportowego”. Jak podkreślono „decyzja o wykluczeniu drużyny zagranicznej z turnieju została podjęta przez organizatora w trosce o bezpieczeństwo zawodników, sędziów i uczestników wydarzenia oraz zgodnie z obowiązującymi regulaminami sportowymi”.

„Pozostałe ekipy zagraniczne, w tym inne drużyny z Izraela, uczestniczyły w zawodach bez żadnych zakłóceń, a rywalizacja sportowa oraz ceremonia dekoracji przebiegały w spokojnej i sportowej atmosferze” – brzmi fragment komunikatu. Polski Związek Judo zaznaczył, że „nie znajduje podstaw do łączenia tego incydentu z żadnymi kwestiami narodowościowymi, religijnymi czy ideologicznymi”.

PZJ: Niedopuszczalne przejawy agresji fizycznej lub słownej wobec sędziów, trenerów czy zawodników

„Zdarzenie miało charakter wyłącznie sportowo-organizacyjny i dotyczyło konkretnego zachowania, a nie pochodzenia uczestników zawodów. Mimo że Polski Związek Judo nie był organizatorem tych zawodów, jednoznacznie podkreśla, iż podczas wszelkich zawodów sportowych – niezależnie od dyscypliny oraz ich rangi – jakiekolwiek przejawy agresji fizycznej lub słownej wobec sędziów, trenerów czy zawodników są niedopuszczalne” – zakończono.

Czytaj też:

Turyści już nie boją się tam latać. Znany kraj wraca do łaskCzytaj też:

Izrael zaskoczył społeczność międzynarodową. Kraje Afryki nie kryją oburzenia