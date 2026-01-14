Pożar domu jednorodzinnego. Nie żyje 11-latek

W Pasiecznikach Dużych ogniem zajął się dom jednorodzinny. Swoje działania na terenie wspomnianej wcześniej miejscowości służby prowadziły w nocy z 13 na 14 stycznia – na miejsce przybyło aż 34 przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, jak ustaliła redakcja stacji TVP Info.

W trakcie akcji ujawniono niestety zwłoki – 42-letniej kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że w budynku znajdowało się prawdopodobnie więcej osób, dlatego też – niezwłocznie po opanowaniu żywiołu – przystąpiono do poszukiwań. To nie było jedyne, wstrząsające odkrycie, którego dokonały feralnego dnia nad ranem lokalne służby.

Podlasie. Pożar budynku mieszkalnego w Pasiecznikach Dużych. Strażacy w pogorzelisku natrafili na zwłoki 11-latka

W pogorzelisku pożarnicy odnaleźli jeszcze jedne zwłoki – osoby, jak się okazało, nieletniej. Zdarzenia nie przeżył bowiem 11-letni chłopczyk.

Jak podają miejscowe media, w akcji brało udział aż 10 zastępów straży pożarnej. Więcej szczegółów ws. przekazała też PSP Hajnówka na platformie X – o płomieniach przedstawiciele PSP dowiedzieli się, jak podali, bliżej godzin porannych.

Potwierdzili też dwa zgony. „To 42-letnia kobieta i 11-letni chłopiec” – pisze zespół prasowy.

