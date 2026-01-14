Warszawa sparaliżowana, zima nie odpuszcza. 10 ostrzeżeń dla wschodniej Polski od IMGW

W stolicy Mazowsza pada deszcz i następnie zamarza na jezdni, tworząc śliską warstwę lodu (gołoledź) – niebezpieczną dla kierowców i pieszych, którym utrudnia ona poruszanie się po chodnikach. Sól, którą rozsypują posypywarki, pomaga, ale tylko na chwilę – pojazdy co i rusz krążą wzdłuż stołecznych dzielnic (nie można odmówić im działania na pełnych obrotach), jednak ciężko im wygrać bój z naturą.

Przez pogodę występują problemy w działaniu komunikacji miejskiej. Zarząd transportu poinformował, że możliwe są opóźnienia w kursowaniu autobusów, tramwajów oraz pociągów – m.in. Szybkiej Kolei Miejskiej. Pasażerowie powinni uważnie czytać to, co znajduje się na wyświetlaczach pojazdów i słuchać komunikatów, które nadawane są na dworcach kolejowych.

Warunki atmosferyczne doprowadziły nawet do tego, że poodwoływano loty z Warszawy do stolic Serbii – Belgradu, Ostrawy w Czechach i kilka połączeń krajowych. Przedstawiciel biura prasowego Lotniska Chopina w Warszawie przekazał w rozmowie z radiem RMF FM, że samoloty poddawane są procedurze odladzania. Pracownicy portu lotniczego usuwają też warstwy zmarzliny z pasów startowych.

– Spodziewamy się więc opóźnień do końca dzisiejszego dnia – informuje Piotr Rudzki, cytowany przez redakcję rozgłośni.

Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB

Sytuacja we wschodniej części kraju jest nie do pozazdroszczenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy opublikował ostrzeżenia meteorologiczne, które obejmują (w przypadku niektórych regionach cały) obszar: Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Ziemi Świętokrzyskiej, Podkarpacia, Małopolski czy Kujaw i Pomorza. Są to alerty drugiego i pierwszego stopnia, które – w zależności od województwa – dotyczą intensywnych opadów śniegu lub opadów marznących.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało natomiast dwa własne komunikaty – jeden dot. pogody, a drugi – problemów z dostawą ogrzewania na terenie stolicy Zachodniego Pomorza.

„Dziś i jutro [w środę i czwartek – między 14 a 15 stycznia – przyp.red.] możliwy marznący deszcz oraz gołoledź” – zaznacza RCB. Dotyczy to: części woj. zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki);woj. wielkopolskiego;woj. kujawsko-pomorskiego;woj. pomorskiego;woj. warmińsko-mazurskiego;woj. łódzkiego;woj. świętokrzyskiego;woj. lubelskiego.

I kolejny: „Uwaga! Awaria sieci ciepłowniczej na osiedlu Zawadzkiego i Klonowica w Szczecinie. Szacowane przywrócenie ogrzewania: 17 stycznia [sobota – red.]. Ogranicz wychładzanie pomieszczeń” – zasugerowano.

