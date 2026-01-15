Nieudana akcja ABW, w tle TV Republika. Sakiewicz się oburzył, prawda była zupełnie inna

W połowie maja przed kliniką niepłodności w Palm Springs w USA wybuchła bomba. Zamachu dokonał skrajny antynatalista Guy Edward Bartkus. Poglądy te podzielał Daniel Jongyon Park z Kent w stanie Waszyngton, który współpracował z mężczyzną i dostarczył mu materiały wybuchowe. Amerykańskie służby szybko wytropiły 32-latka, ale ten zdążył uciec do Kopenhagi, a potem Warszawy. FBI poprosiło Polskę o pomoc w namierzeniu mężczyzny.

Służby jednak pomyliły adres – ujawnili dziennikarze podcastu „W związku ze śledztwem”. Zamiast w hotelu, w którym mieszkają pracownicy z Azji, służby pojawiły się przed tymczasowym studiem TV Republika, które znajdowało się przy tej samej ulicy, ale numer dalej. Sytuacja działa się pod koniec maja, dwa dni przed ciszą wyborczą i II turą. Redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz na widok ABW wszczął alarm.

Zamach w USA, ucieczka do Polski, wpadka ABW i alarm w TV Republika. Kulisy absurdalnej historii

Na nic zdały się zapewnienia agentów, jak i rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego. W sprawę włączył się obecny wówczas w studiu TV Republika poseł PiS Marcin Warchoł. – Właśnie mamy kolejny etap ataku na wolne media. To jest obrzydliwe, paskudne. Jest to próba wyeliminowania niezależnych mediów i odizolowania Polaków od prawdy – grzmiał wtedy polityk.

Park został zatrzymany 30 maja, za co kilka dni później w mediach społecznościowych podziękowała ambasada USA. 32-latek został deportowany do Stanów Zjednoczonych i usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował, że miał czekać na proces w więzieniu federalnym. Parkowi groziło 15 lat pozbawienia wolności. Trzy tygodnie później mężczyznę znaleziono martwego w celi. Koroner napisał w raporcie, że 32-latek popełnił „samobójstwo przy pomocy tępego narzędzia”.

