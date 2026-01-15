Posiedzenie aresztowe Zbigniewa Ziobry. Zaskakujące rozstrzygnięcie w sądzie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył posiedzenie aresztowe ws. Zbigniewa Ziobry. Informację tę w czwartek, podczas briefingu prasowego w Warszawie, przekazał mecenas Bartosz Lewandowski – pełnomocnik podejrzanego byłego szefa resortu sprawiedliwości.

O tymczasowy środek zapobiegawczy wnioskowała wcześniej prokuratura krajowa. Organy ścigania wskazywały, że jego zastosowanie jest niezbędne, bo zachodzi obawa, iż były minister będzie utrudniał toczące się śledztwo ws. podejrzeń nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości.

Obrońca polityka Prawa i Sprawiedliwości przekazał, że posiedzenie aresztowe odroczone zostało do 5 lutego.

W tym momencie poseł PiS znajduje się na Węgrzech – konkretnie w Budapeszcie. Władze kraju zdecydowały o przyznaniu mu azylu i ochrony międzynarodowej w związku z rzekomymi represjami politycznymi, których Ziobro doświadczać ma w Polsce. Mec. Lewandowski podczas konferencji prasowej 15 stycznia poinformował, że były szef MS otrzyma dokument podróży przewidziany w konwencji genewskiej, by mógł on się przemieszczać. Nie uchroni on go przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania – w tym m.in. przed ENA (przypomnijmy – by Europejski Nakaz Aresztowania mógł zostać wydany, najpierw polski sąd musiałby wyrazić zgodę na tymczasowy areszt – to samo tyczy się listu gończego, by dana osoba ścigana była na terytorium państwa).

