Ma 100 lat i bije na alarm. Powstaniec ostrzega: Oni czekają, aż umrzemy

Stefan Meissner 14 stycznia 2026 roku kończy sto lat. Choć mieszka w Kanadzie od blisko ośmiu dekad, codziennie śledzi wydarzenia w Polsce. W rozmowie z Magdaleną Rigamonti z Onetu wraca pamięcią do Powstania Warszawskiego, ale mówi też o teraźniejszości – i o tym, co go w niej najbardziej niepokoi.

– Denerwuję się, że w mojej ojczyźnie są tacy ludzie, jak Bąkiewicz czy Braun. Myślę, że oni czekają, aż takich ludzi, jak ja inni powstańcy już nie będzie. Czekają aż my wszyscy umrzemy – mówi wprost.

„W głowie mam całe życie, ze wszystkimi szczegółami”

Choć ciało daje znać o wieku, jego umysł – jak podkreśla – pozostał w znakomitej formie. Wspomnienia z młodości wracają do niego w obrazach i detalach. Pisanie wspomnień działa na niego jak „eliksir młodości”, pozwalając na chwilę znów poczuć się dziewiętnastolatkiem z czasu wojny.

– To były tylko dwa miesiące, ale najbardziej intensywne w całym moim życiu. Pamiętam każdy szczegół – mówi o Powstaniu Warszawskim.

Dziś, mając sto lat, wciąż planuje kolejne podróże do Polski i udział w rocznicach. Jak sam podkreśla, planowanie to dla niego obowiązek – niezależnie od wieku.

„Boję się o Polskę”

Choć od 80 lat mieszka w Kanadzie, nie ma wątpliwości co do swojej tożsamości. Czuje się Polakiem, a sprawy kraju przeżywa bardzo emocjonalnie. Regularnie czyta polskie media, komentuje bieżącą politykę i dzieli się swoimi przemyśleniami z rodziną.

– Boję się o Polskę. Chciałbym, żebyście żyli w demokratycznym kraju, o który my walczyliśmy – podkreśla. Szczególnie niepokoi go wzrost nastrojów nacjonalistycznych oraz normalizacja radykalnych poglądów w debacie publicznej.

„Oni chcą przejąć Powstanie”

Meissner nie idealizuje przeszłości. Wspomina przedwojenne działania Obozu Narodowo-Radykalnego, zauważając, że jako dziecko ulegał fascynacji siłą i pewnością siebie jego członków. Dopiero z czasem zrozumiał, do czego prowadzi ideologia nienawiści. – Byliśmy dziećmi, daliśmy się zmanipulować. To była głupota i wstyd – mówi, opisując antyżydowskie akcje sprzed wojny.

Dla niego szczególnie bolesne jest to, że podobne idee wracają dziś, mimo doświadczenia drugiej wojny światowej i Holokaustu.

Najostrzejsze słowa kieruje pod adresem współczesnych nacjonalistów. Wprost wymienia nazwiska – Robert Bąkiewicz oraz Grzegorz Braun – i mówi o obawie, że środowiska te próbują zawłaszczyć pamięć o Powstaniu Warszawskim. – Boję się, że będą chcieli celebrować rocznicę powstania jako święto nacjonalistyczne – podkreśla.

Jak dodaje, większość jego powstańczych kolegów już nie żyje. Tym bardziej czuje się zobowiązany, by mówić głośno, o jaką Polskę walczyli. – Póki żyję, jestem im dłużny, żeby mówić prawdę – kwituje Powstaniec.

Czytaj też:

Braun na czele niechlubnego rankingu. Za nim KaczyńskiCzytaj też:

Bąkiewicz prowokuje przy granicy. Zaskakujące nagranie obiegło sieć