Tak toczy się walka o przywództwo. W Polsce 2050 iskrzy, Hołownia „zarządza” z Dubaju

W piątek (16 stycznia) wieczorem zorganizowano zebranie Rady Krajowej Polski 2050 (spotkanie odbyło się w formie internetowej, poprzez wideokomunikator). Tematem rozmów są wewnątrzpartyjne wybory, które wyłonić miały nowego przewodniczącego – ostatnia tura została jednak unieważniona w związku z technicznymi problemami (lub cyberatakiem). W sprawę zaangażowane zostały służby specjalne – konkretnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wicemarszałek Hołownia miał wziąć udział w spotkaniu online, choć – jak wynika z ustaleń dziennika „Super Express” – wypoczywa aktualnie z rodziną w Dubaju.

Niezgoda w Polsce 2050. Szymon Hołownia opuścił partyjnego czata. „Nie zliczę, który to już raz”

W trakcie rozmów rada ugrupowania podejmie decyzję, co dalej z wyborami. Czy powtórzona zostać ma jedynie ostatnia tura, czyli ostateczna bitwa gigantów – Katarzyny Pełczyńskiej‑Nałęcz, ministry funduszy i polityki regionalnej z Pauliną Hennig‑Kloską, szefową resortu klimatu i środowiska? A może ogłosić nowe głosowanie i powtórzyć cały proces? Co ciekawe Hołownia wyraził ponoć zainteresowanie, by wziąć w nim udział (jako kandydat) – przekazał TVN24.

Atmosfera wewnątrz Polski 2050 jest obecnie ponoć gęsta. Hołownia opuścił czata na jednej z platform – jego śladami podążyli także niektórzy członkowie partii. Z nieoficjalnych ustaleń stacji wynika, że rozłąka części osób z grupą utworzoną na komunikatorze nie trwała długo – wkrótce znowu zostali do niej dodani, na czele z wicemarszałkiem. Obserwowali jednak to, co się dzieje i nie zabierali głosu. – Chyba mają zakaz mówienia. A co do Szymona, to nie potrafię już zliczyć, które to jego wyjście z grupy i powrót – opowiada anonimowo jeden z posłów.

TVN24 usłyszał od swoich rozmówców, że Pełczyńska-Nałęcz ponoć sugerowała Hołowni w ubiegłym roku, by zrezygnował z ponownego ubiegania się o szefostwo w założonym przez siebie ugrupowaniu. Ogłaszał on w międzyczasie, że chce zostać Wysokim Komisarzem ds. Uchodźców w Organizacji Narodów Zjednoczonych. – Z tego, co wiem, to ona przekonała Szymona, że trudno będzie pogodzić ubieganie się o funkcję w ONZ i start w partyjnych wyborach. Mówiła, że zostanie to źle odebrane przez ludzi, bo będzie wyglądało, że partia to plan B [planem A miałoby być natomiast stanowisko komisarza – przyp. red.] – twierdzi reprezentant frakcji skupionej wokół ministry klimatu.

„To nie była intryga”

Osoba z otoczenia szefowej MFiPR podkreśla natomiast, że nie powinno się w jej działaniu doszukiwać zła. – To nie była intryga, która miała wyeliminować Szymona, ale opinia, że nie powinno się łączyć startu na komisarza z walką o szefostwo w Polsce 2050 – tłumaczy TVN-owi intencje Pełczyńskiej-Nałęcz.

Ponoć wicemarszałek miał mieć „żal za tę radę” do swojej koleżanki. – Ale wybaczył jej – twierdzi jedno ze źródeł stacji.

Czytaj też:

Spotkanie u Nawrockiego bez ważnej osoby. Nowy komunikat rzecznika prezydentaCzytaj też:

KO liderem, jest jedno „ale”. Tusk ma powód do namysłu. Nowy sondaż