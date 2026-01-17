Spór TOPR-u z RCB. „Wprowadzanie w błąd turystów”

W sobotę RCB opublikowało alert, który rozesłany został do osób znajdujących się na terenie powiatu tatrzańskiego. „Uwaga! Dziś (17 stycznia) wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe” – zwróciło się centrum bezpieczeństwa do odbiorców z Małopolski. Eksperci z jednostki, której dyrektorem jest Zbigniew Muszyński, dołączyli też do ostrzeżenia garść rekomendacji.

