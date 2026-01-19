Prokuratura potwierdziła postępy w sprawie Iwony Wieczorek. „Nowe fakty i dowody”

Miniony tydzień przyniósł liczne nieoficjalne doniesienia z Trójmiasta, mówiące o zaawansowanych pracach policyjnych techników. W poniedziałek prokuratura potwierdził, że działania te miały związek ze sprawą zaginionej przed laty Iwony Wieczorek.

Sopot. Prokuratura o nowych dowodach ws. Iwony Wieczorek

– Na obecnym etapie postępowania nie potwierdzamy szczegółów dokonanych ustaleń. Jednocześnie informujemy, że w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek pojawiły się nowe fakty i dowody, które są aktualnie analizowane przez prokuratora – potwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

WP udało się potwierdzić, że działania prowadzone 14 stycznia w Sopocie przy ulicy Polnej dotyczyły sprawy Iwony Wieczorek. Prokuratura dodała do tego, że miejsce powiązane jest jeszcze z jednym przestępstwem sprzed lat. – Te czynności w Sopocie dotyczyły także innej sprawy, która jest prowadzona przez Małopolskie Archiwum X i Prokuraturę Krajową – ujawniono.

Nowe działania ws. zaginięcia Iwony Wieczorek

W środę 14 stycznia policjanci z Małopolski prowadzili czynności przy ulicy Polnej w Sopocie. Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że funkcjonariusze byli ubrani w charakterystyczne białe kombinezony, które mają zapobiec zacieraniu śladów. W miejscu, gdzie trwała akcja służb, postawiono również specjalny namiot, który miał odgrodzić zebrane dowody od osób postronnych.

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Sprawa Iwony Wieczorek pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych w ostatnich dekadach. 19-latka w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku opuściła sopocki klub i ruszyła w stronę domu. Ostatni raz zarejestrowały ją kamery o 4:12 w gdańskim Jelitkowie.

Od tamtej pory zaginęła bez śladu. Przez kilkanaście lat śledczy próbowali rozwikłać zagadkę zaginięcia Iwony Wieczorek, jednak ostatecznie śledztwo utknęło w martwym punkcie. Przez lata dominowało przekonanie, że po kłótni ze znajomymi dziewczyna samotnie wracała do mieszkania.

