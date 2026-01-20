Polacy o działaniach Trumpa z perspektywy bezpieczeństwa naszego kraju. Wymowna ocena

Centrum Badania Opinii Społecznej sprawdziło na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej”, jak Polacy oceniają działania Donalda Trumpa w polityce zagranicznej – zwłaszcza w odniesieniu do Ukrainy, Rosji, Unii Europejskiej – z perspektywy bezpieczeństwa naszego kraju? W sumie 57,9 proc. ankietowanych odpowiedziało, że „zdecydowanie” lub „raczej” negatywnie.

Jednoznacznie przeciwnego zdania w tej kwestii jest 7,1 proc. respondentów, a 25,1 proc. osób jest w tym zakresie pozytywnie nastawiona, choć z zastrzeżeniami. Jeśli chodzi o poglądy polityczne, to wyraźnie zarysowana jest linia pomiędzy osobami przychylającymi się do centrum lub lewicy (odpowiednio łącznie 18 i 14 proc. pozytywnych głosów), a prawicy (łącznie 60 proc. opinii na „tak”).

Badanie zrealizowano od 12 do 14 stycznia 2026 r. za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie tysiąca osób powyżej 18. roku życia.

Donald Trump rządzi równo rok. Polacy rozczarowani jego polityką zagraniczną. Nie są odosobnieni

Polacy nie są w swojej opinii odosobnieni. Z badania pracowni SSRS dla CNN wynika, że 58 proc. ankietowanych uznało miniony rok amerykańskiego prezydenta za porażkę. Większość stwierdziła, że Trump „skupia się na niewłaściwych priorytetach i podejmuje zbyt mało działań, aby przeciwdziałać rosnącym kosztom życia, które są postrzegane jako najważniejszy problem, z jakim zmagają się USA”.

Jeszcze gorzej Stany Zjednoczone oceniają jej europejscy sojusznicy. Zgodnie z sondażem European Council on Foreign Relations Stany Zjednoczone za sprzymierzeńca uważa jedynie 16 proc. Europejczyków, a 20 proc. traktuje Amerykę jako rywala lub przeciwnika. Rozczarowane Trumpem są też Ukraina, Indie, czy Republika Południowej Afryki.

