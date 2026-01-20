TV Republika przekonuje, że jest „numerem jeden”. Nie podali zestawienia, gdzie byli ostatni

TV Republika pochwaliła się sukcesem swojego portalu. Według danych z badania Mediapanel PBI/Gemius spośród serwisów internetowych telewizyjnych kanałów informacyjnych w grudniu serwis Telewizji Republika był na pierwszym miejscu w statystykach pod względem ATS, czyli średniego czasu, jaki realni użytkownicy spędzają na danym kanale mediowym. Chodzi o iloraz sumy czasów realnych użytkowników i ich liczby.

TV Republika najbardziej przyciągnęła uwagę internautów. TVN24 daleko w tyle

W ostatnim miesiącu 2025 r. internauci średnio spędzali na serwisie TV Republika 54 minuty i 31 sekund. Dla porównania w listopadzie rezultat był jeszcze lepszy i wynosił godzinę, trzy minuty i 33 sekundy. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się Tvn24.pl z ATS wynoszącym 17 minut i 15 sekund, przy 18 minutach i 10 sekundach miesiąc wcześniej.

Na podium uplasował się polsatnews.pl. Średnio użytkownicy spędzali na portalu w grudniu osiem minut i 30 sekund wobec dziewięciu minut i 14 sekund w listopadzie. Na ostatnim miejscu znalazł się serwis Tvp.info z siedmioma minutami i 16 sekundami przy ośmiu minutach i 12 sekundach miesiąc wcześniej.

TV Republika chwali się sukcesem ws. portalu. Inne dane pokazują wyraźną stratę do TVN24

Telewizja Republika pominęła jednak wyniki odwiedzin domen w internecie. Tutaj bezkonkurencyjnym liderem jest portal stacji TVN24, który odwiedza dokładnie 7 723 350 realnych użytkowników (o 1,1 proc. więcej niż w listopadzie). Zasięg sieci wyniósł 25,91 proc. Tvn24.pl był też 18. witryną internetową w grudniu, jeżeli chodzi o wyniki badania Mediapanel.

Na drugim miejscu znalazł się Polsatnews.pl, który miał 4,39 mln użytkowników. To rezultat o jeden proc. lepszy niż miesiąc temu. Na podium uplasował się portal TVP Info z 2,38 mln realnych użytkowników. To wynik gorszy o 0,7 proc. Stawkę zamknął serwis TV Republika, który został odwiedzony przez 555 tys. użytkowników – o 1,6 proc. więcej.

