Blisko przełomu ws. Iwony Wieczorek? Poruszające słowa matki. „Cały czas wierzę”

Od ponad 25 lat niewyjaśniona pozostaje sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek. Kilka dni temu Komenda Stołeczna Policji opublikowała nowy komunikat w sprawie.

„Stołeczni policjanci nadal sprawdzają trop w sprawie zaginionej Iwony Wieczorek, który pojawił się w czerwcu ubiegłego roku. Dotyczy on pojazdu, który przemieszczał się 17 lipca 2010 roku o godzinie 5:07 w Gdańsku w rejonie Parku Reagana, który jak następnie ustalono przemieszczał się na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka” – czytamy.

Jak ustalono, związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego fiata cinquecento. Zaapelowano do wszystkich osób, które mają jakiekolwiek informacje w sprawie, aby kontaktowały się z policją.

Blisko przełomu ws. Iwony Wieczorek? Poruszające słowa mamy zaginionej

Pojawiły się też doniesienia o akcji śledczych przy ul. Polnej w Sopocie. Jak podaje fakt.pl, na początku nie było wiadomo, w jakim celu są prowadzone działania, ale ostatecznie ujawniono, że jest nowy trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Prok. Eryk Stasielak, naczelnik małopolskiego wydziału do spraw przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej, poinformował, że są nowe dowody, które badają śledczy. Zapowiedział, że w najbliższym czasie na terenie Sopotu zostaną przeprowadzone kolejne czynności.

Głos w sprawie zabrała mama Iwony Wieczorek. – Daj Boże, żeby to się skończyło, bo już jestem zmęczona tym wszystkim. Każda taka informacja powoduje, że wracają te straszne wspomnienia, ale też pojawia się nadzieja. Cały czas wierzę, że dowiem się, co się stało z Iwonką. To jest cel mojego życia. Jestem w kontakcie z policjantami, ale nic więcej nie mogę powiedzieć z uwagi na dobro śledztwa – przekazała w rozmowie z „Faktem” Iwona Główczyńska. – Nie ma już nadziei na to, że Iwona będzie żywa, ale jest nadzieja na to, że się odnajdzie i że się dowiem, co się z nią stało – dodała.

