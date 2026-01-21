TV Republika z nagrodą od kontrowersyjnej organizacji. Dostała ją też prorosyjska kongresmenka USA

Prezes zarządu spółki – właściciela TV Republika – i jednocześnie redaktor naczelny stacji pochwalił się na platformie X otrzymaniem nagrody. „Dziękuję” – napisał, dołączając zdjęcie prosto z Centrum Sztuk Performatywnych imienia Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w Waszyngtonie (kompleksu znanego też od 2025 roku jako „Centrum Trump Kennedy” – taką nazwę umieścił zresztą we wpisie Tomasz Sakiewicz).

Jak ustalił TVN24, medium wyróżnione zostało w kategorii: Najlepsze Międzynarodowe Media.

Republikańska organizacja wręczyła nagrody. Wśród laureatek kongresmenka USA, która nie przepada za Ukrainą

Źródło przypomina, że związana z Partią Republikanów polityczka, która także została dzisiaj wyróżniona, kojarzona jest w Stanach Zjednoczonych ze swoich antyukraińskich poglądów. W pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku głośnym echem odbiła się jej fotografia z ambasadorem Rosji w Ameryce – Aleksandrem Darczijewem. Na jej zaproszenie wziął on udział w bożonarodzeniowym przyjęciu, które zorganizowane zostało w siedzibie kongresu.

Luna otrzymała nagrodę w kat.: Najlepszy Wkład w Stosunki Międzynarodowe.

W pewnym momencie, w trakcie wydarzenia, doszło do czegoś, co mogło być szokujące dla wielu obserwatorów spotkania w Centrum Kennedy'ego.

Nagle na salę wjechał wielki tort. Jego kształt o nie przypadek

Na stole, wokół którego zgromadzili się tłumnie uczestnicy gali, pojawiło się ciasto. Tort przypominał swoim kształtem pewną arktyczną wyspę, o której przejęcie w ostatnim czasie usilnie zabiega prezydent Donald Trump.

Organizacja nawet się z tym nie kryje. Na X jej przedstawiciele opublikowali zdjęcie, dziękując w opisie – m.in. wyróżnionej kongresmence – za pomoc w krojeniu „grenlandzkiego tortu”. Jednak zamiast symbolu, który przybrało sobie autonomiczne terytorium, cukiernik przyozdobił ciasto… flagą Stanów Zjednoczonych.

