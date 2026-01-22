Złoty pociąg znaleziony? Zapadła kluczowa decyzja. Lider poszukiwaczy: Zszokujemy świat

Michał Motak to lider grupy poszukiwaczy „Złoty Pociąg 2025”. Radiesteta w kwietniu 2025 r. dokonał zgłoszenia do organów państwowych znaleziska w postaci trzech wagonów kolejowych z okresu II wojny światowej, które mają być ukryte w zamaskowanym tunelu, znajdującym się na trasie pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem.

Złoty pociąg znaleziony? Jest decyzja konserwatora zabytków. „Zszokujemy cały świat”

20 stycznia upłynął termin podjęcia decyzji przez konserwatora zabytków, która miała otworzyć poszukiwaczowi drogę do wykonania prac na wytypowanym przez niego obszarze. – Oto chwila, na którą wielu czekało, a przede wszystkim ja – powiedział Michał Motak w nagraniu opublikowanym na kanale „Underground Hunter – Łowca podziemi” w serwisie YouTube. Radiesteta ogłosił, że decyzja konserwatora zabytków jest pozytywna.

– Mamy to, mamy zgodę. Jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony. To, co sobie założyłem od samego początku, właśnie stało się faktem, pomimo trudów, przeszkód, pomimo nieżyczliwości pewnych ludzi. Udało mi się, jestem bardzo zadowolony. Wiem, że teraz już nic mnie nie zatrzyma. To, co zapowiedziałem, to się wydarzy. Zrobimy to i zszokujemy cały świat – zapowiedział poszukiwacz.

Kiedy rozpocznie się kolejny etap poszukiwań złotego pociągu? „Sam tego na razie nie wiem”

– Mam nadzieję, że również czekaliście na taką wiadomość – powiedział, zwracając się do swoich odbiorców. Michał Motak podziękował też wszystkim tym, którzy pojawili się na jego drodze życiowej i dzięki którym znalazł się w tym miejscu, w którym jest obecnie.

– Jestem już bardzo blisko osiągnięcia celu. A celem jest odkrycie czegoś, co będzie rzeczą historyczną: dla Polski, dla Wałbrzycha, dla historii w ogóle – stwierdził.

– Myślę, że już wszyscy, którzy interesują się tymi rzeczami, mają dość gawędziarzy, opowiadaczy, którzy przez lata mielą te same historie, te same opowieści. Natomiast nikt nie daje rozwiązań. Ja pojawiłem się właśnie w takim celu, żeby dać te rozwiązania, a nie opowiadać o swoich poszukiwaniach, o klęskach, o porażkach, pisać o tym książki i zarabiać na tym. Nie, to nie jest moja rola. Ja nie przyszedłem opowiadać o porażkach, przyszedłem tutaj walczyć i zwyciężać. I właśnie to robię. Jestem na najlepszej drodze – podsumował wątek.

Kiedy zatem może rozpocząć się kolejny etap poszukiwań? – Ja sam tego na razie nie wiem. Na pewno wymaga to przemyślenia, ustalenia, trzeba dograć terminy. Wiadomo, chcemy też wstrzelić się w dobrą pogodę – powiedział Michał Motak. Jak dodał, zgoda konserwatora zabytków została wydana na rok.

