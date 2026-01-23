Przełom w pomocy dzieciom. Ważny ruch posłów

Senat wprowadził w środę 21 stycznia siedem poprawek doprecyzowujących do rządowego projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów. Jedna z nich pozwala psychologowi na udzielenie doraźnego wsparcia w sytuacji doświadczania kryzysu lub traumy przez osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną bez zgody jej przedstawiciela ustawowego, lub faktycznego opiekuna.

Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie zawodu psychologa zgodnie z obecnymi standardami legislacyjnymi i w zgodzie z unijnymi przepisami. Ustawa określa specyfikę działalności zawodowej psychologa i wymagania niezbędne do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wprowadza również definicję świadczeń psychologicznych.

Na mocy przepisów ma powstać rejestr psychologów, który umożliwi sprawdzenie, czy osoba podająca się za psychologa faktycznie nim jest. Utworzony ma zostać także samorząd zawodowy psychologów. Ma on podlegać nadzorowi ministra pracy. Ustawa przewiduje również uchwalenie Kodeksu etyki zawodowej psychologów.

Za przyjęciem przepisów głosowało 55 senatorów, nikt nie był przeciw, a 29 polityków się wstrzymało. W posiedzeniu uczestniczyła szefowa MRPiPS. – Stoimy przed szansą przyjęcia zmiany, na którą tak naprawdę czekają wszyscy obywatele – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Jak pokazują badania, nawet co czwarty Polak doświadczył lub doświadczy problemów ze zdrowiem psychicznym i może potrzebować profesjonalnego wsparcia psychologicznego – dodała minister.

W piątek w Sejmie odbyło się z kolei posiedzenie połączonych komisji: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Zdrowia, również z udziałem Dziemianowicz-Bąk. Komisje rozpatrzyły uchwałę polskiego Senatu. W godzinach 16:30 – 18:30 odbędzie się blok głosowań, w tym nad sprawozdaniem Komisji o uchwale Senatu ws. ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów. Posłowie dostaną rekomendacje, aby przyjąć poprawki.

