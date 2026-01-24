Nawrocki mógł złożyć Trumpowi zaskakującą propozycję. „Nie wiem, czy zagrał tą kartą”

Karol Nawrocki, podsumowując swój udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos podkreślił, że „wyraził ogromne zainteresowanie Radą Pokoju”. Prezydent tłumaczył, że „to dla Polski prestiż, że jest zapraszana do gremium, które ma rozstrzygać kwestie Bliskiego Wschodu, kwestie wojny między Izraelem a Palestyną”. Nawrocki zastrzegł jednak, że „w związku z kwestiami konstytucyjnymi, pewnym porządkiem prawnym, ustrojowym w Polsce, swojego podpisu nie złożył”.

– Z moich informacji wynika, że Karol Nawrocki miał na stole taką kartę, aby zaproponować Donaldowi Trumpowi, żeby w zamian za wejście do Rady Pokoju, Amerykanie zgodzili się na stałą bazę wojskową w Polsce – powiedziała Dorota Gawryluk w Polsat News. Dziennikarka zaznaczyła, że „nie wie, czy głowa państwa zagrała tą kartą”. W naszym kraju jest aktualnie rotacyjna baza wojskowa.

Polska w Radzie Pokoju za stałą bazę USA. Karol Nawrocki złożył propozycję Donaldowi Trumpowi?

– Mamy 10 tysięcy żołnierzy. To nie jest dobrze. Na pewno poprawiłoby to nasze bezpieczeństwo i poczucie, że Amerykanie tutaj są na stałe, a nie przypadkowo – tłumaczyła Gawryluk. Publicysta Jan Wróbel ocenił, że „miliard dolarów i kilka nudnawych sesji w ramach Rady Pokoju, której przyszłości nie wróży, za to, żebyśmy mieli stałą bazę, to idealny deal”. Dodał, że to „bardzo dobra karta i gdyby udało się ją postawić za tę cenę czy za inną na stole”, to należałoby to zrobić.

Gawryluk stwierdziła, że na naszych oczach „buduje się nowy porządek świata”. – To jest pytanie, jak my się do tego wszystkiego odniesiemy i w jaki sposób się w tym odnajdziemy – podsumowała. Oprócz USA dokument podpisali przedstawiciele 19 państw: Węgier, Argentyny, Bahrajnu, Maroka, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Indonezji, Jordanii, Kazachstanu, Kosowa, Pakistanu, Paragwaju, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Uzbekistanu oraz Mongolii.

Czytaj też:

Polska w Radzie Pokoju? Zaskakująca deklaracja KaczyńskiegoCzytaj też:

Miliard dolarów dla prezydenta. Czy minister Domański da tyle na Radę Pokoju?