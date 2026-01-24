Prezydenckie debaty w TV Republika i Kanale Zero pod lupą PKW. „Kolejny skandal”

Marek Woch na kanale YouTube Małgorzaty Raczyńskiej-Weinsberg ujawnił, że szczegóły pisma, jakie dostał jego prezydencki komitet wyborczy. Państwowa Komisja Wyborcza chce wiedzieć, dlaczego kandydat na głowę państwa uczestniczył w debacie TV Republika razem z Karolem Nawrockim, Joanną Senyszyn, Arturem Bartoszewiczem, Szymonem Hołownią, Sławomirem Mentzenem, Krzysztofem Stanowskim, Grzegorzem Braunem, Markiem Jakubiakiem i Adrianem Zandbergiem.

Woch w związku z drugą debatą został poproszony o „wskazanie podmiotu lub podmiotów odpowiedzialnych i finansujących organizację oraz ewentualną współorganizację wskazanych wydarzeń, a także o wyjaśnienie, które z faktur dołączonych przez komitet do przedłożonej dokumentacji finansowej dotyczą organizacji obsługi technicznej, produkcji lub transmisji wskazanych wydarzeń”.

Marek Woch dostaje pisma z PKW ws. debat prezydenckich w TV Republika i Kanale Zero

Kandydat na prezydenta kontynuował, że wziął też udział w debacie w Kanale Zero i związku z tym również „ma liczne pytania, co ja tam w ogóle robił i dlaczego tam poszedł”. – To teraz kandydaci na prezydenta będą się tłumaczyć, dlaczego chodzili na zaproszenia do debat i to jest demokracja? Teraz będą szukać jakiegoś „powiązania”, na jakiej zasadzie tam komitety delegowały swojego kandydata na debaty, że to może być jakaś korzyść pieniężna, niepieniężna – mówił Woch.

Kandydat na prezydenta wyjaśnił, że chodzi o brak Rafała Trzaskowskiego i Magdaleny Biejat. Zdaniem Wocha „to jest jakaś schizofrenia”. „W tej sytuacji nie ma nic nadzwyczajnego lub stronniczego, co się sugeruje. Przepisy w tym zakresie są jednoznaczne – debata w rozumieniu Kodeksu jest tylko wtedy, gdy uczestniczą w niej wszyscy kandydaci. Jeśli nie ma wszystkich, PKW pyta dlaczego. To nie widzimisię, to ustawa” – odpowiedział rzecznik w Krajowym Biurze Wyborczym Marcin Chmielnicki.

Kandydat na prezydenta odpowiada rzecznikowi KBW

„Szanowny panie, jak na razie, to interpretacja przepisów konstytucji RP i Kodeksu Wyborczego, skończyło się tym, że PKW dwa razy przegrała z Bezpartyjnymi Samorządowcami w Sądzie Najwyższym. Jedno orzeczenie dotyczyło wyborów samorządowych 2024, gdzie PKW podjęła uchwałę, że BS nie mogą kandydować. Drugie ws. wyborów do Parlamentu Europejskiego” – zareagował Woch.

Głos w sprawie zabrał również dyrektor programowy TV Republika. „Do udziału w każdej z naszych debat był zapraszany Rafał Trzaskowski. To, że stchórzył, to jego problem, a nie organizatorów czy tych uczestników, którzy mieli #LosCojones, żeby do debat stanąć. Postępowanie KBW w tej sprawie to kolejny skandal. Marek Woch ma 100 proc. racji” – skomentował Michał Rachoń.

