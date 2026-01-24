TV Republika wyciągnęła wnioski z przeszłości. Widzowie usłyszeli Nawrockiego kosztem Kaczyńskiego

PiS w sobotę 24 stycznia zorganizowało konwencję „w obronie polskiej wsi” w Starym Lubotyniu na Mazowszu. Głos zabrał m.in. Jarosław Kaczyński, co było transmitowane zarówno przez TV Republika, jak i drugą prawicową stację wPolsce24.

Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński z przemówieniami w tym samym czasie. Co zrobiła TV Republika?

W pewnym momencie wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości została przerwana, aby wyemitować przemówienie Karola Nawrockiego, który uczestniczył w uroczystych obchodach 163. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Cytadeli w Warszawie.

Telewizja Republika i wPolsce24 przez kilka minut pokazywały podzielony ekran, ale widzowie mogli słyszeć właśnie Kaczyńskiego. Po tym, jak polski prezydent zakończył swoją przemowę i głos miał zabrać przebywający z tej okazji w naszym kraju wraz z małżonką prezydent Litwy Gitanas Nauseda, w obu przypadkach wrócono do oświadczenia lidera PiS.

Telewizja Republika zignorowała orędzie prezydenta. Wówczas widzowie byli wściekli

TV Republika w sylwestra zaliczyła wpadkę, kiedy nie przerwała koncertu, aby pokazać noworoczne orędzie Nawrockiego. Sytuacja wywołała oburzenie części widzów, którzy zwrócili uwagę, że przemówienie pokazał nawet znienawidzony przez nich TVN. Stacja swój błąd „naprawiła” dzień późnień, emitując wypowiedź Nawrockiego w momencie, kiedy swoje orędzie wygłaszał Donald Tusk.

Podczas kampanii prezydenckiej zdarzyło się jednak, że wywiad Nawrockiego został przerwany. Stało się to jednak na serwisie YouTube stacji. Wszystko przez to, że Sławomir Mentzen, który wówczas zaprosił szefa IPN na swój kanał, nie wyraził zgody na transmisję na żadnym innym kanale na YT. Problemu nie było jednak z telewizją.

