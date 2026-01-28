Dwa ciała w domu jednorodzinnym. Policyjni kontrterroryści w akcji

Funkcjonariusze, którzy udali się pod wskazany adres potwierdzili dramatyczną informację. W budynku odnaleziono ciała dwóch osób – kobiety oraz mężczyzny. Okoliczności ich śmierci nie są na razie znane.

Akcja kontrterrorystów na Targówku. Mężczyznę zatrzymano

Podczas działań ustalono, że w domu przebywał jeszcze jeden mężczyzna, który zabarykadował się w jednym z pomieszczeń. Na miejsce skierowano policyjnych negocjatorów. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa Praga-Północ, Komendy Stołecznej Policji oraz policyjni kontrterroryści. Teren wokół budynku został zabezpieczony przez policjantów z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji.

Mężczyzna został już zatrzymany. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności na miejscu, pracując pod nadzorem prokuratury.

Nieoficjalnie: Powodem tragedii rodzinny konflikt

Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze Onetu, dorosły syn miał zabić rodziców ostrym narzędziem – najprawdopodobniej nożem. Po tym zabarykadował się w jednym z pomieszczeń, trwały z nim negocjacje. Wśród powodów zabójstwa wskazano rodzinny konflikt.

Sygnał o niebezpiecznej sytuacji w domu wpłynął do policjantów około godziny 10. Zgodnie z nieoficjalnymi ustaleniami Onetu, funkcjonariuszy o sprawie miał poinformować mężczyzna wynajmujący pomieszczenie w domu jednorodzinnym, w którym doszło do tragicznego odkrycia. Ten z kolei miał dowiedzieć się o tym od 49-letniego mieszkańca budynku.

„Mamy do czynienia z zabójstwem”

Sierżant Klaudia Dadasiewicz przekazała dziennikarzom, że ze względu na to, że negocjacje z mężczyzną nie przyniosły skutku, policjanci musieli wejść siłą do budynku. – Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Żaden z funkcjonariuszy nie odniósł przy tym obrażeń – powiedziała.

Podkomisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik Komendy Stołecznej Policji przekazał redakcji tvn24.pl wprost – „mamy do czynienia z ujawnieniem zwłok, a więc z zabójstwem”.

