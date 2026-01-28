Groziła liderowi WOŚP, wyrok „nie do przyjęcia”. Europoseł PiS: Panie Owsiak jest Pan z siebie dumny?

„Giń człeku i to jak najszybciej. Dość okradania, dość twojego dorabiania się z naiwności Polaków. Twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce, twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony. Dość, rozlicz się i zmień okulary, bo takie noszą LGBT” – napisała Izabela M. w połowie stycznia 2025 r. Kobieta została zatrzymana dwa dni później przez policję. Zabezpieczono również telefon, z którego zamieściła wpis w mediach społecznościowych.

67-latka usłyszała zarzut kierowania gróźb pozbawienia życia Jerzego Owsiaka. Izabela M. miała publicznie nawoływać do popełnienia zbrodni. Kobietę przesłuchano jako podejrzaną. 67-latka złożyła zarzuty, ale nie przyznała się do winy. Prokurator zastosował wtedy wobec Izabeli M. połączenie majątkowe w wysokości 300 złotych oraz dozór policyjny połączony z obowiązkiem stawiennictwa w komisariacie trzy razy w tygodniu.

67-latka groziła Jerzemu Owsiakowi. Sąd wydał wyrok

Kobieta otrzymała też zakaz kontaktowania się z liderem WOŚP i zbliżania się do Owsiaka na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakaz publicznego wypowiadania się, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych. TVP3 Bydgoszcz poinformowało w środę 28 stycznia, że Sąd Rejonowy w Toruniu uznał 67-latkę winną zarzucanych jej czynów. Izabelę M. skazano na pół roku więzienia w zawieszeniu na rok próby i tysiąc zł zadośćuczynienia na rzecz prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dodatkowo kobieta nie może się kontaktować z Owsiakiem przez trzy lata i zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 50 metrów. Wyrok jest nieprawomocny. Pełnomocnik kobiety mec. Magdalena Majkowska skomentowała, że decyzja sądu jest „nie do przyjęcia”. „Państwo silne wobec słabych, anonimowych i biednych. Oczywiście będziemy apelować!” – zaznaczyła. Maciej Wąsik wyrok ocenił jako „drakoński”. „Panie Owsiak, jest Pan z siebie dumny?” – zapytał europoseł PiS.

