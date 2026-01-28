KO odmówiła Nawrockiemu.  „Rozmowa o niczym”

Na czwartek 29 stycznia Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Choć początkowo politycy KO zapewniali, że ich reprezentant stawi się na wezwanie, to we wtorek 27 stycznia okazało się, że będzie jednak inaczej.

Prezydent organizuje spotkanie. KO i Lewica odmówiły

– Koalicja Obywatelska nie weźmie udziału w spotkaniu z prezydentem Nawrockim. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem, na którym wszystkie najważniejsze sprawy zostały omówione – przyznała w rozmowie z WP rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.

Zaznaczyła, że „klub Koalicji Obywatelskiej nie dostał informacji, czego miałoby dotyczyć spotkanie w Pałacu Prezydenckim”. – Jeśli prezydent Nawrocki chciałby rozmawiać o ustawach, to jego przedstawiciele zawsze mogą uczestniczyć w pracach sejmowych komisji – dodawała. Jako pierwszy o nieobecności KO na spotkaniu donosił rzecznik rządu Adam Szłapka.

Powód nieobecności przekazał WP także przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński. – Cel spotkania u prezydenta nie jest określony. Wygląda to na rozmowę o wszystkim. A jak jest rozmowa o wszystkim, to jest zwykle o niczym, czyli o propagandzie na użytek prezydenckiego Pałacu – mówił mało dyplomatycznie. – Kilka dni temu miało miejsce spotkanie premiera z prezydentem. I to był dobry moment, żeby omówić wszystkie najważniejsze polityczne tematy – dodawał.

Obecność przedstawiciela KO na spotkaniu zapowiadała m.in. posłanka KO Agnieszka Pomaska oraz cytowana wyżej rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda. Wirtualna Polska dowiedziała się, że przewodniczący Konwiński jest obecnie na urlopie, na feriach zimowych. Nie to jednak miało zadecydować o jego nieobecności w Pałacu. Decyzję miał podjąć Donald Tusk.

Szfernaker komentuje zachowanie koalicji: Maski opadły

– Niezręcznie wyszło, zawiodła komunikacja – mówił portalowi jeden z rozmówców z KO. – Formuła, że prezydent zaprasza przedstawicieli klubów i kół, jest formułą, której nie ma w polskim prawie. Jest przecież RBN – podsumował zamieszanie wiceprzewodniczący KO Tomasz Siemoniak.

Jak na zachowanie KO zareagował obóz prezydenta? „Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie – dobrze, że wreszcie bez udawania” – pisał na X szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker.

Na spotkaniu zabraknie też Lewicy. Magdalena Biejat od początku mówiła, że otoczenie prezydenta chce „rozgrywać kluby” koalicji rządzącej. – Nie wierzę w dobre intencje pana prezydenta. Chciałabym w nie wierzyć, ale nie w ten sposób to się załatwia. Załatwia się to współpracą z rządem – mówiła, zwracając uwagę na odrzucane wielokrotnie przez Nawrockiego projekty Lewicy.

