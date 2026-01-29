Dwugłos w koalicji rządzącej. Zaproszenie od Nawrockiego wywoła spór?

Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. W spotkaniu nie będą uczestniczyć reprezentanci Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

KO i Lewica odrzucają zaproszenie Nawrockiego

Paweł Szefernaker nie zostawił suchej nitki na decyzji części koalicji rządzącej. Według szefa gabinetu prezydenta „KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy”. „Maski opadły. Paradoksalnie to dobrze, bez udawania” – ocenił polityk we wpisie w mediach społecznościowych.

Jednak wśród członków Koalicji Obywatelskiej panuje przekonanie, że jakiekolwiek sugestie o możliwości nawiązania dialogu z Karolem Nawrockim to wyraz naiwności. – Prezydent swoimi działaniami całkowicie unieważnia wolę 11 milionów wyborców, którzy poparli nas w 2023 roku. Uzurpuje sobie władze i kompetencje, których nie posiada – stwierdził w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Mariusz Witczak.

Poseł KO wspomniał m.in. o licznych wetach Karola Nawrockiego. – Biorąc pod uwagę te weta, celowe obstrukcje oraz napastliwe wystąpienia chociażby Zbigniewa Boguckiego, w których personalnie atakuje najważniejsze osoby w państwie, nie widzę powodu, by brać udział w tym spotkaniu – komentował parlamentarzysta.

Dariusz Wieczorek z Lewicy dodawał, że w kwestii ustaw głowa państwa powinna rozmawiać z premierem a nie szefami klubów.

Rzecznik prezydenta w odpowiedzi na zarzuty przytoczył dane, z których wnika, że Karol Nawrocki zawetował 23 ustawy, ale złożył swój podpis pod 144. - Odrzucenie zaproszenia do przejaw politycznej gry KO i Lewicy. Część polityków z góry zakłada, że nie da się nawiązać dialogu. Jakby prezydent nie chciał rozmawiać, to nie organizowałby spotkania – tłumaczył.

PSL: Nie zmieniamy politycznych sojuszników

W spotkaniu z Karolem Nawrockim będą za to uczestniczyć politycy PSL. Magdalena Sroka tłumaczyła, że partia jest ciekawa formatu spotkania i tego, co zaproponuje Karol Nawrocki. – Z naszej perspektywy kluczowe będzie poruszenie kwestii ważnych projektów ustaw i podejścia do proponowanych rozwiązań – tłumaczyła posłanka.

Jednocześnie zapewniła, że udział w spotkaniu nie oznacza zmiany sojuszników. – Mimo wielokrotnych prób podejmowanych przez PiS, PSL nigdy nie wchodziło w układy z Jarosławem Kaczyńskim. Naszym celem jest wypracowanie rozwiązań na przyszłość – powiedziała na łamach „DGP”.

Zaproszenie od Karola Nawrockiego przyjęła także Polska 2050 oraz działacze PiS, Konfederacji, partii Grzegorza Brauna i partii Razem.

